Belen e Stefano De Martino a casa insieme: un dettaglio non sfugge ai fan

Stefano De Martino e Belen Rodriguez news, rientro a casa insieme: il dettaglio che non sfugge ai fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono o non sono una coppia? È questa la domanda che molti loro fan si stanno facendo ultimamente. Dopo essere stati avvistati insieme, e in diverse occasioni, i due non si sono mai espressi chiaramente per confermare (o smentire) il ritorno di fiamma. Una cosa è certa però, al di là del tipo di sentimento che li unisce oggi, i rapporti tra di loro sono più sereni ed entrambi hanno ritrovato la complicità cche, per un certo periodo, avevano perso. Essendo due personaggi molto cari al pubblico, la loro vicinanza ha fatto scatenare il gossip. Ieri, per esempio, le foto di loro due insieme ad una sfilata (seduti accanto e in prima fila) hanno fatto il giro del web. Oggi, quasi con certezza, possiamo dirvi invece che, dopo l’evento, Stefano De Martino e Belen Rodriguez a casa sono rientrati insieme. Come facciamo a saperlo? Da un piccolo dettaglio trapelato sui social, che non è sfuggito a noi e nemmeno ai fan della coppia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la foto che conferma il gossip

Belen e Stefano, dopo aver partecipato alla stessa sfilata, sono rientrati a casa insieme ieri sera. La conferma, di fatto, l’abbiamo avuta tramite una foto condivisa dai due su Instagram stories. Al figlio Santiago pare sia caduto il primo dentino ieri ed entrambi i genitori, sui loro social, hanno condiviso quel momento. Nella foto della Rodriguez si vede la sua mano e quella del figlio. Nell’immagine postata da De Martino, invece, è di un adulto la mano che tiene il primo dentino di Santiago (presumibilmente la sua). De Martino, dunque, si trovava a casa della Rodriguez ieri dopo la sfilata. Non sappiamo se ci sia rimasto tutta la notte ma, dall’orario delle stories, sappiamo che lì è rimasto fino a dopo cena.

Stefano De Martino sempre più vicino a Belen: presente anche al compleanno della madre della Rodriguez

La presenza di Stefano De Martino al compleanno della madre di Belen non è certo passata inosservata in questi giorni. Che con la famiglia Rodriguez sia tornato ad avere buoni rapporti è risaputo. La sua presenza ad un evento così importante, tuttavia, sembrerebbe suggerire altro. Come se l’intenzione di tutti, compresa quella della famiglia della showgirl argentina, fosse quella di rimettere insieme i pezzi di una famiglia che per troppo tempo è rimasta divisa.