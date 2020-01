Belen e Stefano, Cecilia Rodriguez: “Mi sono dovuta ricredere!”

La conduttrice di Ex on the beach dichiara di credere nel ritorno di Fiamma tra Belen e Stefano. Il rapporto con Ignazio Moser, in arrivo un figlio?

La coppia di ex gieffini hanno fatto ritorno nel piccolo schermo alla conduzione di Ex on the beach Italia, il reality targato Mtv. Proprio in occasione della presentazione del nuovo impiego lavorativo, Cecilia Rodriguez si è sbilanciata circa la relazione tra la sorella e Stefano de Martino. I due avevano preso le distanze pochi anni fa. Dopo aver intrapreso rispettivamente relazioni con altre persone, la coppia si è ricongiunta per la felicità dei loro fan. C’è da dire che Belen e Stefano sono genitori del piccolo Santiago: Cecilia ha voluto esprimersi anche in tal proposito. Infine, la modella argentina ha svelato un retroscena inerente una probabile gravidanza in arrivo.

Cecilia Rodriguez cambia idea su Belen e Stefano dopo i dubbi iniziali: “Santiago è felice come non l’avevo mai visto prima!”

L’ex gieffina rompe il silenzio sul ritorno di fiamma tra la sorella Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino. “Io purtroppo sono una persona un po rancorosa e perciò mi riesce difficile pensare di riprovarci. Ma, se ami una persona e credi che sia quella fatta per te, è giusto andare avanti”. Cecilia confessa dunque di aver avuto qualche scetticismo nella decisione intrapresa da Belen nel riunire la sua famiglia. Dubbi poi svaniti dopo aver constatato la felicità della coppia: “Si, sono innamorati. E il loro Santiago è felice, come non l’avevo mai visto prima. Quindi mi sono dovuta ricredere“.

Cicogna in arrivo per Cecilia e Ignazio? Parla la Rodriguez

Al termine dell’intervista, l’influencer argentina ha poi parlato del suo rapporto di coppia con Moser. Alla domanda sulle voci che li vedrebbero presto genitori afferma: “Lo dicono da tanto e dovremmo essere già al sesto bambino…Per ora siamo felici così e io voglio godermi ancora un po Ignazio da sola”. A quando il matrimonio? “Ha solo 27 anni, dovrei già incastrarlo?”, ha risposto ironicamente Cecilia.