Belen sta male, parla Selvaggia Lucarelli: “In che fase della vita è, ci vuole grande onestà”

Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul caso dell’intervista di qualche giorno fa di Belen Rodriguez a Vanity Fair Stories 2025. La conduttrice argentina è salita sul palco in evidente stato alterato, parlando con la voce rallentata senza essere lucida. Il video della vicenda è diventato virale in un amen sui social. Inevitabilmente sono state fatte una serie di congetture tutt’altro che carine nei confronti della showgirl. C’è chi le ha dato dell’ubriaca e chi della drogata. Belen, il giorno successivo all’intervista, ha deciso di dare la sua versione dei fatti, spiegando che era vero che non era in uno stato psicofisico normale, ma non per aver abusato di alcol o sostanze stupefacenti, bensì per aver preso tre calmanti per placare un attacco di panico.

Selvaggia Lucarelli commenta l’intervista di Belen a Vanity Fair Stories 2025

Sul caso ha detto la sua anche Selvaggia Lucarelli, pronunciandosi attraverso una storia Instagram. “Penso che sia in una fase della sua vita in cui ha delle fragilità e lo sta raccontando con grande onestà”, ha scritto la giornalista, spezzando una lancia in favore di Belen. “Il resto è stato gestito male, ma non ci si poteva aspettare niente di meglio”, ha concluso, quasi certamente riferendosi a Vanity Fair. L’opinione della giurata di Ballando con le Stelle è quella di molti altri. C’è infatti da chiedersi perché Belen sia stata fatta salire sul palco in quelle condizioni. Non era forse il caso di annullare l’intervista? Secondo tanti utenti la risposta è “sì”, l’incontro avrebbe dovuto essere cancellato o rimandato.

La versione di Belen Rodriguez e il ringraziamento alla testata

“Mi sembra giusto fare chiarezza. Non ho mai nascosto i miei attacchi di panico e la depressione che ho passato. Attacchi di panico uno dietro l’altro, non è vita. L’altra sera prima dell’intervista ero sola e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi un altro e poi un altro”. Così Belen per spiegare il motivo del suo stato non lucido sul palco di Vanity Fair Stories 2025.

La conduttrice ha aggiunto che in passato, sempre a causa degli attacchi di panico, ha saltato alcuni appuntamenti di lavoro. Stavolta, però, nonostante avesse preso dei calmanti e non fosse al cento per cento, ha voluto esserci, presentandosi sul palco con le sue fragilità. Nessuna polemica da parte della Rodriguez con l’organizzazione e con la testata. Belen, anzi, ha ringraziato chi l’ha intervistata. Infine ha reso noto che si sta curando e che si sta facendo aiutare da uno psicologo per superare questa fase non semplice della sua vita.