Belen Rodriguez preoccupa i fan: le sue condizioni a un evento fanno discutere

Cosa succede a Belen? Sta facendo parlare la nuova intervista durante Vanity Fair Stories, non per le sue parole, bensì per le sue condizioni

25 Novembre 2025
Belen Rodriguez e l'esposizione della figlia

La nuova intervista di Belen Rodriguez, durante l’evento di Vanity Fair Stories, sta facendo decisamente parlare. Qui la conduttrice argentina ha avuto modo di ripercorrere le sue stesse dichiarazioni rilasciate a Belve. In particolare, il conduttore dell’evento si è concentrato sui racconti fatti da Belen legati alla sua passata relazione con Stefano De Martino, che hanno fatto discutere. Ma questa volta non sono state le sue parole nei confronti dell’ex marito a catturare l’attenzione di tutti, ma il suo atteggiamento.

Infatti, come fanno notare in molti sui social network, la Rodriguez è apparsa in difficoltà. Il pubblico crede che fosse abbastanza affaticata, tanto che inizialmente il conduttore dell’evento si è recato da lei prendendola per mano. Seduta sulla sedia è apparsa tranquilla, mentre tentava di posizionarsi in una posizione comoda. Allo stesso tempo, il suo sguardo e il suo comportamento hanno generato dei sospetti, tanto che sui social network gli utenti ne stanno scrivendo di ogni.

Quando è uscita dallo studio, degli addetti l’hanno aiutata a salire sull’auto. Questo è un altro dettaglio che fa preoccupare. Di fronte a queste scene, i suoi fan si sono chiesti come mai non Belen abbia accettato di fare questa intervista nel momento in cui era così affaticata. Non si conoscono i motivi per cui è apparsa in queste condizioni ed è anche probabile che si tratti di qualche piccolo problema di salute legato all’arrivo della stagione invernale.

Nel frattempo, la Rodriguez ha avuto modo di aggiungere ulteriori dettagli legati alle sue dichiarazioni rilasciate a Belve su De Martino e in generale sulle sue relazioni del passato. Nel salotto Rai di Francesca Fagnani, Belen ha dichiarato di aver “menato” tutti i suoi ex fidanzati. Aveva spiegato, in quella occasione, che le cose “in Argentina si risolvono così”. Chiaramente le sue rivelazioni hanno attirato molte critiche, in quanto vari spettatori hanno fatto notare che se fosse stato un uomo a dire una cosa del genere, ovviamente, si sarebbe creata una bufera.

Durante il nuovo evento, in cui ha preoccupato i suoi fan, la Rodriguez ha deciso di chiudere questa parentesi con ironia. Lei stessa ha ammesso di voler “mettere fine a questo cosa”. Belen ha spiegato di essere sudamericana e di aver “un’ironia diversa rispetto agli altri”. In questo modo, ha voluto precisare di non aver davvero alzato le mani su tutti i suoi ex fidanzati. Allo stesso tempo, la conduttrice argentina si è rivolta al pubblico presente chiedendo: “Alzi la mano chi non è mai stato tradito dal proprio marito o dalla moglie”.

Nata e cresciuta in Calabria, si occupa da anni del settore legato al gossip e alla televisione. Da fan del mondo di Maria De Filippi non si perde mai un suo programma. Appassionata di moda, calcio, viaggi e scrittura, ama mettersi in gioco e cerca sempre di trovare il lato positivo, anche in un reality show!

