Belen, Soleil, Salemi e Gregoraci con la gonna a frange: marca e prezzo

Cosa hanno in comune Belen Rodriguez, Soleil Sorge, Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci? Una gonna a frange di cristalli! Proprio così: le quattro hanno sfoggiato lo stesso capo, trend di questa stagione autunno-inverno. La soubrette argentina ha optato per la variante black mentre l’influencer italo-americana e le altre due hanno preferito la versione più chiara.

Si tratta di un modello firmato da Gaelle Paris, un brand dal nome d’oltralpe ma completamente prodotto in Italia. Il marchio interpreta lo stato di chi sente realizzati i propri desideri: collezioni giovani con nuovi volumi e colori, che reinterpretano in modo alternativo capi basic.

La minigonna in maglia scelta da Belen, Soleil, Giulia ed Elisabetta si caratterizza per un taglio aderente con vita elasticizzata. L’orlo è arricchito da frange di cristalli. Il look è completato da una maglia cropped– sempre Gaelle Paris – dove l’orlo lascia spazio a cristalli di luce.

Soleil Sorge, che ha sfoggiato il completo in una diretta del Grande Fratello Vip, ha aggiunto all’outfit ulteriori strass e sandali color argento. Elisabetta Gregoraci ha reso invece il look più aggressivo e deciso con un paio di boots neri.

Il prezzo? Non così proibitivo e alla portata di tutte: il costo della gonna è di 119 euro mentre quello della maglia di 155. Per l’Autunno-Inverno 2021-2022 il knitwear è un must insieme al pied de poule. Le lavorazioni in maglia sono morbide e avvolgenti e possono essere indossate anche nelle occasioni importanti come insegna Gaelle Paris.

Il completo proposto dal brand italiano è sicuramente cool per un party o un evento importante ma può essere utilizzato in molteplici altre occasioni. La gonna, per il suo taglio mini e il modello aderente, si presta a diversi look, da sfoggiare comodamente tutto il giorno.

La gonna con frange di cristalli può essere abbinata a maglioni con maniche a palloncino o lavorazione a trecce. Ma è perfetta pure insieme a capi più semplici o sportivi, come una felpa liscia e senza cappuccio. Stesso discorso per le scarpe: si può spaziare da decolleté a stivali, passando per delle Mary Jane.