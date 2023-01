Belen Rodriguez sente profumo di primavera. E infatti, nella puntata de Le Iene in onda martedì 24 gennaio ha sfoderato un abito adatto alla stagione che anticipa l’estate. Un mini dress floreale e attillato, con cut out intrecciato. A dominare la tinta tenue rosina e il rosso acceso delle rose. Il capo d’abbigliamento scelto dalla showgirl sudamericana è una chicca della collezione della talentuosa stilista polacca Magda Butrym, giovane e rampante designer in grado di imporsi nel mondo della moda con creazioni originali e fresche.

Magda è brava, parecchio brava, e per questo i suoi abiti non sono alla portata di tutti. Anzi alcuni arrivano a costare cifre non accessibili per i comuni mortali. Ad esempio, il vestito floreale indossato da Belen lo si può mettere nel proprio guardaroba sborsando una cifra pari a 1.445 euro, non proprio uno scherzo, non proprio noccioline.

Restando in tema Iene, ma allontanandosi dall’argomento outfit dell’argentina, un’altra cosa ha colpito il pubblico del programma di Neri Parenti: nel corso dell’appuntamento del 24 gennaio su Italia Uno non c’è stata traccia di Teo Mammucari. La conduttrice argentina ha guidato lo show in solitaria e, fatto alquanto strano, non ha spiegato i motivi del forfait del collega. Questione ancor più unica che rara è che nessuno, tantomeno Le Iene stesse e tantomeno il diretto interessato Mammucari, ha reso noto il motivo dell’assenza. Un vero e proprio giallo in attesa di risoluzione.

Quel che al momento si sa, affidandosi a ciò che ha fatto sapere il sempre puntuale TvBlog, è che Mammucari non avrebbe problemi di salute. Ecco quindi che le cause della sua lontananza dal programma Mediaset sarebbero da ricercare altrove. Un vero e proprio mistero. Naturalmente parecchi telespettatori della trasmissione storica di Italia Uno si sono domandati che fine abbia fatto il comico romano. Si credeva che la Rodriguez, prima o poi, magari sul finale di puntata, facesse accenno alla vicenda e fornisse spiegazioni in merito al forfait di Teo. E invece nulla di nulla, bocca cucita. Per ora resta un grande punto interrogativo.