Belen, sigillo su Stefano De Martino: le due parole magiche tanto attese

Belen Rodriguez, arriva il sigillo su Stefano De Martino: la modella pronuncia le due parole magiche tanto attese

Belen Rodriguez ha tolto i freni e ora galoppa più spedita che mai. Naturalmente lo fa al fianco di Stefano De Martino. Pare quasi che la modella, dopo un primo periodo di ‘rodaggio’ in cui ha sondato se il ritorno di fiamma fosse davvero possibile, ora si sia del tutto lasciata andare. E quel che ne emerge è una donna innamoratissima, felice, serena. La famiglia si è ricomposta e “ogni cosa è andata al suo posto” (prendendo a prestito un’espressione usata da De Martino in un’intervista recente). Alla showgirl e al danzatore non resta che viversi il secondo atto di una love story che promette nuove scintille d’amore, nuove passioni, tanto che la Rodriguez, nelle scorse ore, è giunta a pronunciare persino le due paroline magiche: “Te…”

“Stefano, ti amo”. Belen senza freni

“Te amo”, ha scritto in spagnolo Belen, rivolgendosi a Stefano De Martino in una Stories su Instagram. Le due paroline magiche sono giunte mentre Belencita ha ripreso il danzatore in un simpatico video, mentre erano a tavola assieme. Che i due fossero tornati a respirare i profumi dell’amore, lo si era capito già qualche giorno fa. Che fossero pronti a sigillare la ri-unione con parole forti e dense come “Ti amo” non era così scontato. E invece Belen non si nasconde più e, anzi, lo fa sapere a tutti. L’operazione ‘ritorno di fiamma’ si è conclusa con tanto di lieto fine. Chissà ora cosa riserverà il futuro alla coppia. Magari un secondo bebè? Intanto già si sussurra di ‘seconde nozze’ o meglio di ‘rinnovo dei voti’ d’amore, visto che i due, pur essendosi separati, non hanno mai divorziato.

Stefano e Belen bruciano le tappe: il gossip

Belen e Stefano pare che vogliano bruciare le tappe per recuperare gli anni persi, quelli della distanza e dei ripensamenti. Secondo un’indiscrezione riportata da Napoli Today, che ha intercettato un’anteprima di Tv Spy, Belencita e il danzatore partenopeo sarebbero pronti a risposarsi, rinnovando la promessa eterna. Lo spiffero riporta anche la location dove la coppia potrebbe scambiarsi nuovamente i voti d’amore. Auguri!