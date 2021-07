Belen si sente male a Tu si que vales. Registrazione interrotta

By

Belen Rodriguez è tornata alla ribalta della cronaca per alcune rivelazioni fatte nelle scorse ore, riguardanti la sua salute. La showgirl, sempre attivissima sui social, ha affidato ancora una volta le sue parole ad una Instagram Stories, pubblicata su suo account ufficiale.

Mentre la stories inquadra la piccola Luna Marì dormire beatamente nella sua culla, in sottofondo si sentono le parole di Belen. La showgirl ha detto: “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo” ha esordito la conduttrice per poi aggiungere che è stato necessario a causa del fatto che era completamente disidratata.

La Rodriguez ha poi aggiunto che: “C’ho provato, ma non sono riuscita a registrare“. Domani quindi ci sarà una nuova registrazione, nella speranza che qualche ora di sonno in più, possano far ritornare le energie alla presentatrice.

Come tutte le mamme moderne anche la 36enne argentina ha voluto tornare al lavoro subito dopo il parto. A pochissimi giorni dalla nascita di Luna Marì, la showgirl ha dichiarato di sentirsi pronta per la conduzione di Tu si que vales.

La Rodriguez non è certo la prima showgirl ad essere tornata sul palcoscenico a pochi giorni dalla nascita della sua bambina. Prima di lei è successo anche a Michelle Hunziker. Negli ultimi giorni, infatti, l’argentina si è diretta a Roma per la conduzione del popolare talent show in onda su Canale 5.

La Rodriguez aveva annunciato il suo rientro nel programma con un post su Instagram, annunciando di essere in partenza per Roma. Sono stati tanti i messaggi di commento ricevuti, tra i tanti anche quello di Sabrina Ferilli. Quest’ultima, riconfermata come giurata a Tu si que vales, ha commentato: “Ti aspetto bellezza“.

Pochi giorni fa c’è stata la bufera mediatica dovuta al presunto trattamento di favore che la showgirl avrebbe ricevuto dall’ospedale di Padova in occasione del suo parto. Negli ultimi giorni, invece si sono aggiunte quelle relative al ritorno frettoloso di Belen al lavoro.

Insomma, sembra che per la showgirl non ci sia pace. I leoni della tastiera sono sempre pronti a criticarla e andarle contro.