Belen si è fidanzata, bacio di fuoco con Nicolò: colpo di scena, foto e dettagli

Tana per Belen Rodriguez che qualche settimana fa aveva affermato di essere rimasta casta per mesi. Qualcosa si sarebbe poi smosso nella vita sentimentale della modella. Questo almeno è ciò che emerge dalle paparazzate pubblicate dal magazine Chi che ha immortalato l’ex moglie di Stefano De Martino a dare un bacio infuocato in Sardegna. Il settimanale ha sorpreso Belen in acqua, avvinghiata a un uomo misterioso di mezz’età o poco meno di nome Nicolò. A guardare gli scatti, zero dubbi sul fatto che i due piccioncini non siano ‘semplici’ amici. Infatti li si vede scambiarsi effusioni passionali tipiche di chi ha un legame ‘fisico’.

Dunque il cuore della Rodriguez è tornato a battere per un lui. Nella copertina in cui sono state pubblicate le paparazzate non vengono rivelati altri dettagli, se non il nome (Nicolò appunto), dell’uomo con la quale la modella sta trascorrendo dei giorni di vacanza in Sardegna. Non sembrerebbe che Nicolò faccia parte del mondo dello spettacolo. Resta da capire se il rapporto tra i due evolverà in qualcosa di serio oppure se si consumerà rapidamente sotto il cocente sole della Sardegna.

Se in amore tutto procede a gonfie vele per Belen, non si può dire lo stesso di quel che sarebbe successo in ambito familiare con la sorella Cecilia. Da mesi le due argentine non si rivolgerebbero la parola. Non a caso non si sono nemmeno più mostrate assieme. E pensare che ‘Chechu’ è pure in dolce attesa. Fatto che rende ancor più rumorosa l’assenza della sorella maggiore. Diversi settimanali e giornalisti hanno spiegato che sarebbe accaduto qualcosa di grave e che il gelo venuto a crearsi tra le Rodriguez sarebbe stato innescato da cause di non poco conto.

L’ultima indiscrezione sulla vicenda l’ha lanciata il giornalista Gabriele Parpiglia che ha scritto che di recente Belen avrebbe tentato di riavvicinarsi a Cecilia. Questa, però, avrebbe alzato un muro, lasciando intendere a chiare lettere di non aver voglia in questo momento di ricucire lo strappo. Una situazione complessa e del tutto inaspettata se si considera che le due sorelle, da sempre, sono unite da un legame viscerale.