Belen si becca una ramanzina spietata sugli ex e fa dietrofront

Belen Rodriguez continua ad alimentare il gossip, più o meno consapevolmente. La modella argentina è da anni che spopola sulle copertine della cronaca rosa e quindi tutto lascia pensare che sappia benissimo al ‘gioco’ a cui partecipa. Di recente è stata chiacchieratissima per via della frequentazione con il cestista Bruno Cerella (sembra che i due già ebbero un flirt anni fa, quando lei troncò con Andrea Iannone). Chi Magazine pochi giorni fa ha paparazzato lo sportivo e l’influencer assieme ad una festa milanese. I due, ha assicurato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, avrebbero poi trascorso la notte a casa di lui. Si arriva alle scorse ore quando Belen, su Instagram, ad un utente che le ha fatto una ramanzina durissima, ha smentito di avere una relazione con Cerella.

Cosa è accaduto? Un uomo ha commentato in modo alquanto spietato la vita sentimentale di Belen, sostenendo che lui “avrebbe cancellato tutti gli uomini” a cui ha “dato gloria e tanta visibilità per i quali” si è “presa anche tanta mer*a“. E ancora: “Avrei cominciato da SOLA. Un ricomincio da me, vale 1000 volte di più che ripetere gli stessi errori con uomini diversi”. Inoltre l’utente l’ha invitata a non dire che non le interessa nulla dell’opinione pubblica in quanto “non è sintomo di intelligenza” ma è come fanno “i bambini. Con l’età si deve maturare, non il contrario”. Infine alla modella è stato, tanto per cambiare, ricordato che ha due figli e che è “mamma prima di essere donna”.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha notato la lunga ramanzina, l’ha letta ed ha replicato con una sorta di dietrofront lapidario per quel che riguarda Cerella: “Io sono single, sono solo dicerie”. Ora, possono anche essere solo dicerie e può darsi che magari con il cestista non ci sia una love story importante ma soltanto un flirt. O forse nemmeno quello. Il punto è che la Rodriguez riesce sempre a finire ultra chiacchierata dal gossip. E chi conosce bene i meccanismi della cronaca rosa sa benissimo che coloro che la popolano di continuo è perché dentro quei meccanismi ci vogliono rimanere. In alternativa basterebbe prendere dei piccoli accorgimenti e sulle copertine non ci si finirebbe più; è il segreto di pulcinella.

Domanda: che rapporto ha quindi Belen con Cerella? La modella lo potrebbe chiarire. Quel che si sa è che i due si vedono e già hanno trascorso qualche notte assieme. Ognuno definisca come meglio crede tale legame.