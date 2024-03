Belen, Elio è tornato? La foto equivoca che fa emergere il dubbio

Sembra riapparire Elio Lorenzoni nelle stories di Belen, ma in realtà si tratta di un equivoco: si tratta di Bruno Cerella. La showgirl conferma quindi il flirt.

A sorpresa oggi l’argentina ha pubblicato una serie di stories su Instagram e sembrava essere riapparso Elio dopo più di un mese. Ma siccome è molto simile alla nuova fiamma, in realtà colui che è stato fotografato è stato Cerella. La foto lo immortala in una casa insieme ad altri uomini. La showgirl è andata con figli ed amici a fare una gita fuori porta in campagna in mezzo alla natura e agli animali.

Dopo che la fine della storia con Lorenzoni pare essere finita e dopo le paparazzate con il cestista, Belen ha deciso di postare una foto che lo ritrae. Dunque l’argentina confermerebbe la nuova storia d’amore. Elio è capitolo chiuso.

La rottura con Lorenzoni

Dopo il viaggio in Argentina è iniziata a circolare l’ipotesi che tra la showgirl ed Elio fosse finita. A confermare è arrivato poi il viaggio in Scozia. Belen è partita sola, ha confessato di stare bene, ma al tempo stesso di aver bisogno del tempo per se stessa, per riflettere.

Poco dopo un altro viaggio, quello per Dubai. Questa volta lo scopo è stato lavorativo ma ad un utente ha confessato che viaggiare le ha fatto aprire gli occhi, chiaro riferimento a Elio. In questo modo aveva in parte confermato la rottura con lui, seppur non è mai arrivata certezza.

Poi le paparazzate e le vari indiscrezioni. Prima con Giacomo Cavalli, ex di Diletta Leotta, con cui però pare esserci solamente un’amicizia. E poi con Bruno Cerella: l’ex che ritorna.

Finora l’argentina ha preferito non parlare troppo e non esporsi sulla questione, commentando anche meno e soprattutto fornendo meno risposte ai tanti quesiti dei followers. Ma la foto pubblicata oggi sembra non lasciare alcun dubbio: Bruno ha fatto di nuovo breccia nel suo cuore e non si vergogna a mostrarlo anche sui suoi social.