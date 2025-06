Belen, shooting familiare con brutta sorpresa: la grande assenza

Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista a Chi Magazine affermando che con la sorella Cecilia ha sempre litigato ma che alla fine si sono sempre ritrovate. Altrimenti detto, ha liquidato le voci che parlano di una profonda frattura familiare sostenendo che non è accaduto nulla di strano. In realtà, però, le cose non sembrano affatto stare come dice pubblicamente la showgirl argentina. Mai prima d’ora si era visto un simile distacco. A corroborare la tesi che qualcosa di piuttosto grave sarebbe successo è l’ultimo shooting realizzato per il brand ‘Hinnominate’, marchio dei Rodriguez. Fanno parte del progetto le due sorelle e il fratello Jeremias. Nell’ultimo album fotografico pubblicato da Belen su Instagram, si vede la stessa conduttrice posare con ‘Jere’. Nessuna traccia invece di Cecilia.

Nei giorni scorsi ‘Chechu’ ha fatto tappa negli Emirati Arabi con il marito Ignazio Moser. Viene da pensare che non ha potuto prendere parte allo shooting perché appunto all’estero. Ma viene anche da pensare la seguente domanda: il servizio fotografico non poteva essere fatto in un momento in cui avrebbero potuto presenziare tutti e tre i fratelli, tra l’altro come è sempre accaduto in passato? Il sospetto è che in questo momento Cecilia e Belen è meglio che non si incontrino.

Chi afferma di avere notizie fresche sulla vita delle Rodriguez, sussurra che lo strappo non sarebbe ancora stato ricucito. Quello che ha dichiarato Belen di recente a Chi Magazine è parso a molti un discorso di facciata. Alcuni passaggi sono risultati alquanto controversi. La showgirl raccontato che lei i social li usa solo per lavoro, per questo non mette like ai post di Cecilia. In realtà Belen piazza anche like per ‘svago’. A Giulia De Lellis incinta, ad esempio, ha elargito un ‘mi piace’.

E Cecilia come ha reagito a tutto ciò? Per il momento se ne sta zitta zitta, con la bocca cucita. Non ha voluto in alcun modo confermare quanto detto dalla sorella a Chi Magazine, cioè che va tutto bene. Altro segnale piuttosto allarmante e che spinge a credere che non vada poi così tutto bene.