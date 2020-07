Belen, lo sfogo della madre fa ‘rumore’: “Le bugie fanno male sempre”

Veronica, la madre di Belen, è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram che in un amen è diventato un caso. Con chi ce l’ha la signora Cozzani? Con Stefano De Martino? Con suo marito? I fan si sono sbizzarriti nelle ipotesi. A mettere tutto in chiaro ci ha pensato la diretta interessata che ha risposto, sempre in modo ‘energico’, alle supposizioni dei followers. Ma si proceda con ordine: Veronica ha messo nero su bianco un pensiero in cui ha dichiarato che coloro che “non ti cercano” sono coloro a cui “non manchi”. E coloro a cui “non manchi, non ti vogliono bene”. E ancora la madre di Belen ha scritto che la vita decide “chi entra” nell’esistenza di una persona, ma che la stessa persona decide “chi rimane e chi no”. Infine ha snocciolato una massima che così recita: “La verità fa male una sola volta, mentre le bugie fanno male sempre”. Parole che sono state subito interpretate in vario modo…

Lo sfogo della mamma di Belen

Immediatamente c’è chi ha creduto che il pensiero fosse rivolto a Stefano De Martino, ma mamma Rodriguez ha replicato piccata dicendo che stava parlando della sua situazione personale. Ecco allora che altri fan hanno pensato che qualcosa non andasse nel suo matrimonio con Gustavo. Anche in questo frangente Veronica ha smentito con piglio ‘forte’, specificando che ha soltanto voluto fare una riflessione. Inoltre ha spiegato che non sopporta quelle persone che continuano a chiamarsi “amore mio” quando poi non portano rispetto e mentono. Alla fine non chiaro chi sia stato il destinatario del messaggio. Chiaro invece il can can che ha provocato su Instagram dove un po’ tutti si sono sbizzarriti cercando di decifrare lo sfogo della donna argentina.

Belen, è già finita con Gianmaria

Belen e il gossip, un binomio che è ormai presente da diversi anni nella cronaca rosa del Bel Paese. Gli ultimi spifferi – divulgati dal magazine Chi – riguardanti la sudamericana, sussurrano che la frequentazione con Gianmaria Antinolfi è già arrivata al capolinea. Ma c’è dell’altro: secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Belu sarebbe corteggiata da Michele Morrone, noto e fascinoso attore, protagonista del film 365 giorni su Netflix. C’è davvero del tenero tra i due? Chissà… Una cosa è certa: con De Martino non c’è alcun ritorno di fiamma all’orizzonte.