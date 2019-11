Belen: “Sto scrivendo una serie tv”, poi rivela perché non usa più Facebook

Perché Belen non usa più Facebook e che serie tv sta scrivendo

Tempo di confidenze per Belen Rodriguez. La soubrette argentina si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni, svelando le cose che le riescono meglio, il suo rapporto con i social network e i progetti televisivi. Tra questi una serie tv, che la moglie di Stefano De Martino sta scrivendo personalmente. Nelle scorse settimane si era parlato di un accordo già trovato tra Belen e Netflix, il colosso streaming dei telefilm, ma la Rodriguez ha chiarito che è ancora in cerca di una tv alla quale proporre il suo progetto. Nel frattempo si concentra su Tu si que vales che, nonostante il trascorrere del tempo, resta uno degli show preferiti degli italiani. Ogni sabato viene seguito da oltre cinque milioni di telespettatori, con punte del 30% di share.

Belen Rodriguez parla della sua serie tv in arrivo

“Di tutto quello che faccio per lo spettacolo presentare è la parte che mi piace meno. Preferisco cantare, ballare, recitare e scrivere. Proprio ora sto scrivendo una serie inventata da me e appena sarà pronta la proporrò a una tv”, ha dichiarato Belen Rodriguez a Sorrisi. La 35enne ha poi ammesso di non essere molto social. “Preferisco gli amici in carne ossa a quelli virtuali. Facebook l’ho abbandonato perché è pieno di hater che mi hanno detto un sacco di cose cattive. Adesso preferisco Instagram, ma bisognerebbe postare ogni giorno e io ogni tanto mi stufo di condividere i fatti miei. Manco di regolarità”, ha puntualizzato la soubrette.

Belen Rodriguez adora cucinare: il suo piatto preferito

Non solo spettacolo: Belen ama cucinare. Tutto merito della nonna Clara, con la quale la Rodriguez faceva la pasta a mano da bambina. “So fare le lasagne, il pesto, il ragù…e quando non so fare una cosa, mi guardo un tutorial su Internet. Il piatto che mi riesce meglio sono gli spaghetti al pomodoro. Il vero chef si vede dai piatti semplici!”, ha ribadito la sud americana.