Belen senza freni: “Da quanto tempo non faccio l’amore e perché”

Le rivelazioni intime di Belen Rodriguez. La conduttrice e modella argentina, in una lunga intervista concessa a Chi Magazine, ha raccontato da quanto tempo non fa l’amore. Qualche giorno? Qualche settimana? No, da mesi. ‘ Belu’ ha dichiarato che è single da settembre, probabilmente facendo riferimento al flirt avuto con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano e che da allora è casta. Inoltre ha rimarcato che non le interessa passare da un letto a un altro. Il periodo di ‘singletudine’ l’ha aiutata a ritrovare se stessa dopo che ha attraversato una profonda depressione nell’estate 2023. Per via dei problemi di salute si è presa un anno sabbatico dal lavoro.

Belen Rodriguez rivela da quanto tempo non ha rapporti intimi

“Sono single e casta. A me ‘sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”. Così la showgirl 40enne che non ha un partner dallo scorso settembre. E se uno più uno fa due, è da allora che non ha rapporti intimi. Chi potrebbe conquistare il suo cuore in questo momento? Qual è l’identikit che sta cercando? “Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile”.

La conduttrice ha anche aggiunto che spera di trovare un uomo che sappia “portare i pantaloni” in quanto ritiene che la donna “è da difendere”. “Ma non è un discorso femminista”, si è affrettata a evidenziare. E ancora: “L’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità; è bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”.

Belen tuona su chi usa Onlyfans e Tinder

Spazio poi a delle considerazioni su coloro che cercano di guadagnarsi da vivere con contenuti su OnlyFans. Il giudizio di Belen su chi tenta di fare soldi con simili scelte di vita è negativissimo: “Lo trovo raccapricciante – ha tuonato -. Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato, non dovrebbe essere possibile. Perché la vita perde di valore, e perde valore anche il discorso dell’impegno”.

La sua presa di posizione deriva dalla sua storia personale. “Sembra che la gente non voglia più faticare – ha riflettuto -. Mi sono fatta il c..o da quando avevo 16 anni, certo, facendo un lavoro basato sull’immagine, sulla bellezza, ma in un altro modo. A volte mi sembra di essermi svegliata da un sogno e di vivere in un mondo che non mi appartiene”.

La conduttrice ha detto la sua anche su una delle app di incontri più famosa al mondo, Tinder. Pure in questo caso ha espresso un’opinione netta, senza fronzoli e per nulla positiva: “Non ci ho mai pensato, ma so che, oggi come oggi, si fa fatica a incontrare gente. Posso capire che sia un social che rende più facile una conoscenza. Ma, anche se non fossi famosa, non lo userei. Credo che sia bello vivere la vita reale, preferisco che sia il destino a farmi incontrare una persona”.

La depressione dipesa non solo dalla separazione da Stefano De Martino

Nella lunga chiacchierata con il magazine Chi è anche tornata a parlare della depressione che l’ha attanagliata quando è finito il matrimonio con Stefano De Martino. Si è fatta aiutare da dei professionisti e si è presa un anno di stop dal lavoro per riemergere dal momento buio. Oggi sorride ed è più consapevole di ciò che vuole. Parlando della depressione ha voluto puntualizzare che non è stata causata solamente dalle nozze andate in fumo con l’ex marito

Così Belen sul periodo difficile vissuto: “Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la ‘fidanzata di’, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale. E, per la prima volta, ho detto: ‘Non ho più forza, dopo 20 anni ho finito la forza’”.