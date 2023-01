Belen semina il caos a Milano, blocca il tram in pieno centro!

Belen Rodriguez ribelle e spericolata alla guida. La moglie di Stefano De Martino è stata pizzicata dai paparazzi di Nuovo mentre ha commesso un’infrazione. A Milano, in pieno centro città, la soubrette argentina ha lasciato la sua automobile sulle rotaie del tram, bloccandone così il passaggio.

Nonostante ciò non è apparsa particolarmente preoccupata e si è avviata tranquilla verso la vettura. Poi ha aperto la portiera con aria seccata ed è ripartita. Belen Rodriguez è stata fortunata: non è stata multata e non le hanno portato via la macchina. Non è però la prima volta che la 38enne commette simili errori…

Nel 2019, insieme all’ex fidanzato Andrea Iannone, Belen ha parcheggiato il suo suv su un marciapiede, bloccando l’uscita ad un altro automobilista. Dopo numerosi colpi di clacson, il pilota (imbarazzato) si è accorto del fattaccio ed è uscito a spostare l’auto, immancabilmente beccato dai passanti e dai paparazzi che l’hanno filmato e fotografato.

In alcune interviste la Rodriguez ha ammesso di essere una donna spericolata, che non sempre riesce a trovare un certo equilibrio: “Sono squilibrata, nella vita ne ho fatte di tutti i colori”.

Belen festeggia dieci anni di matrimonio con Stefano

Nel 2023 Belen Rodriguez festeggerà dieci anni di matrimonio con Stefano De Martino. I due sono convolati a nozze il 20 settembre 2013, pochi mesi dopo la nascita del figlio Santiago. Un rapporto tutt’altro che lineare, fatto di tira e molla, rotture e riavvicinamenti.

Belen e Stefano si sono lasciati ben due volte prima di tornare insieme un anno fa. Di recente si è parlato di una nuova crisi ma la coppia è più unita che mai. Nonostante i vari allontanamenti la Rodriguez e De Martino non hanno mai ufficializzato il divorzio.

L’ex ballerino di Amici, poi, non ha avuto problemi ad accogliere in famiglia la piccola Luna Marì, la bambina che Belen ha avuto nel 2021 dall’ex fiamma Antonino Spinalbese. Un gesto che ha fatto innamorare ancora di più Belù, che ha confidato di non aver mai smesso di amare il marito anche se ha fatto il possibile per dimenticarlo. Ma si sa che certi amori sono per sempre…