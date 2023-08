Belen scatenata con Elio: show alla festa di un’ex Isola dei Famosi

Sembra proprio che Elio e Belen non intendano più nascondersi. Sebbene la loro presunta relazione attende di essere confermata (o smentita), sono sempre più i momenti che ritraggono insieme l’imprenditore e la modella argentina. Quest’ultima, in particolare, ha recentemente dato spettacolo al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, amica proprio di Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez: show al battesimo del figlio di Marchetti

Sembra che il battesimo del figlio di Beatrice sia stata l’occasione, per Elio, di presentare la presunta nuova compagna ai propri amici. In un video postato sui social proprio dalla ex protagonista de l’Isola dei Famosi, si può osservare Belen Rodriguez mentre canta la canzone Besame Mucho, accompagnata dall’orchestra. “Momenti speciali” ha scritto Beatrice in accompagnamento. Nel video in questione, Elio non compare, ma la modella sembrerebbe già trovarsi a suo agio tra le amicizie di quella che si vocifera (da ormai diverso tempo) essere la sua nuova fiamma.

Belen ed Elio: le foto a cavallo e la vacanza ad Albarella

Questa presunta frequentazione tra Elio e Belen sembrerebbe procedere a gonfie vele. Al di là del battesimo, la showgirl, solo qualche giorno fa, aveva postato sul suo profilo Instagram degli scatti, poco chiari, mentre era a cavallo in compagnia, con alcuni utenti che avevano riconosciuto Elio. I due, inoltre, erano stati recentemente paparazzati mentre uscivano da un albergo e facevano un po’ di shopping (pur senza scambiarsi baci o effusioni).

Pochi giorni fa, invece, era stata la madre di Belen, Veronica Cozzani, a postare nelle stories di Instagram uno scatto che ritraeva Belen ed Elio in piscina. In quell’occasione, i due si trovavano alla villa di Albarella ed è probabile che proprio qui l’imprenditore abbia avuto modo di conoscere la famiglia della showgirl, figli compresi.

Stefano De Martino: nessuna nuova fiamma in vista

Per quanto riguarda Stefano De Martino, invece, non ci sarebbero novità sul fronte sentimentale dopo la presunta rottura con Belen. Il conduttore televisivo era stato recentemente paparazzato in barca in compagnia di alcuni amici. Stefano aveva scelto la Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza, senza la showgirl, prima di tornare a lavoro, dove lo aspetta una stagione ricca di impegni (sarà voce narrante dell’ottava edizione de Il Collegio e andrà in onda con lo show De Martino Live a dicembre).