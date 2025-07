Belen sbarca in Rai, Barbara d’Urso a casa: annuncio e dettagli

Belen Rodriguez sbarcherà sicuramente in Rai, Barbara d’Urso no, a meno di colpi di scena nel corso dei prossimi mesi. Ad annunciare che la showgirl argentina troverà spazio nell’emittente pubblica è Dagospia. L’ex moglie di Stefano De Martino si cimenterà in un’esperienza mai provata prima: il suo ingresso nella tv di Stato, infatti, non riguarderà un programma televisivo. Sarà protagonista di una trasmissione radiofonica. Avrà un suo show su Rai Radio Due. Un indizio sul suo nuovo impegno lo ha seminato la diretta interessata che su Instagram ha postato uno scatto in cui si è immortalata nei pressi della sede di via Asiago 10. ‘Dago’ ha risolto l’enigma relativo alla presenza di Belen da quelle parti, spiegando che il nome della 40enne sudamericana figura nel palinsesto dei programmi radiofonici Rai.

La nuova esperienza di Belen dovrebbe inizierà il prossimo autunno. Dunque la showgirl, al pari dell’ex marito, percorrerà i corridoi Rai. Pare invece che non lo farà Barbara d’Urso. Nel corso della presentazione dei palinsesti ci si aspettava che il suo nome fosse associato a una trasmissione tv. Non è stato così e probabilmente non lo sarà nemmeno nel futuro prossimo. Si mormora che Mediaset e la Rai abbiano un patto non scritto di non belligeranza e che i piani alti di Cologno Monzese vedrebbero l’ingaggio da parte dell’emittente pubblica della conduttrice campana come uno sgarro nei loro confronti. Da qui lo stop all’ingresso in Rai di ‘Barbarella’.

Non a caso la stessa d’Urso, in una recente intervista, ha lasciato intendere che c’è qualcuno che sta remando affinché non rientri nella tv che conta. E quel qualcuno, secondo molti, è Pier Silvio Berlusconi. ‘Barbarella’ ha anche detto che non è intenzionata a parlare della vicenda in questo momento. Dall’altro lato ha riferito che un giorno potrebbe vuotare il sacco. Una mossa comunicativa che secondo diversi analisti del piccolo schermo è stato un boomerang e che potrebbe aver ulteriormente compromesso il suo desiderio di tornare alla conduzione. Sorride invece Belen che tenterà di districarsi in radio. Non rimane che attendere di scoprire che tipo di programma condurrà.