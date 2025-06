Barbara D’Urso, rivelazioni dopo anni: “Solo Gerry dalla mia parte”

.Sono passati due anni da quando Barbara D’Urso ha lasciato la televisione per dedicarsi a se stessa, senza però mai allontanarsi dai fan che l’hanno sempre sostenuta e supportata. In tutto questo tempo, la conduttrice ha scelto di mantenere un profilo basso, coltivando i suoi hobby e frequentando le persone a lei più care. Non ha mai parlato apertamente di quanto accaduto, ma oggi, a distanza di tempo, ha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato alcuni dettagli scottanti.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo anni: cosa ha rivelato

Può sembrare una donna senza rancore e sempre sorridente e solare ma Barbara D’Urso ha scelto di mostrarsi così per non dare adito a inutili pettegolezzi sul suo conto e sulla delicata situazione vissuta negli ultimi anni. Eppure, leggendo le sue parole rilasciate al Corriere della Sera traspare un po’ di amarezza e allo stesso tempo consapevolezza e dignità. La conduttrice ha spiegato di aver deciso di percorrere la strada del silenzio. Infatti da parte sua non è mai arrivata nessuna replica, soltanto pazienza e attesa di alcune conferme che oggi sono finalmente arrivate.

Era il 26 giugno 2023, precisamente alle 16:30, quando la D’Urso ha ricevuto inaspettatamente la notizia che non avrebbe più fatto parte della trasmissione Pomeriggio 5, creata da lei nel 2008. Una doccia fredda, un vero e proprio tir che l’ha travolta, ma che l’ha resa più forte. Sul suo conto sono state dette cose spiacevoli, ma il pubblico che l’ha supportata e sostenuta da sempre non l’ha mai abbandonata, nemmeno nel suo periodo peggiore. Sono tanti, infatti, gli italiani che vorrebbero rivederla in tv.

Gerry Scotti l’unico sostenitore

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha rivelato che Gerry Scotti è stato l’unico collega ad averla supportata e sostenuta. Il presentatore, infatti, si è esposto pubblicamente, riferendo che da telespettatore sentiva la sua mancanza in tv. Anche Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi sono stati molto educati e rispettosi della collega, chiamandola privatamente per sapere come stesse. Tutti gli altri sono spariti.

Possibili scenari

Oggi Barbara D’Urso sembra ancora lontana da un ritorno in televisione anche se negli ultimi mesi è stata contattata dalla Rai per il programma Non è Carràmba!. Si tratta di un format che lei stessa ha descritto come progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente. Per adesso, però, nessuna conferma da parte dei vertici. Gli esperti riconoscono il percorso professionale della conduttrice di alto livello, soprattutto in termini di risultati: sia per lo share che per la raccolta pubblicitaria.

Che la lunga attesa sia finalmente finita e Barbara D’Urso possa tornare sul piccolo schermo? Non ci resta che aspettare e continuare a seguirla per scoprire quale sarà l’epilogo della sua storia che sta a cuore di migliaia di italiani.