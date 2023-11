Belen “sarebbe incinta” di Elio: clamorosa rivelazione di alcuni vip

Indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, autore di diversi importanti scoop tra cui la fine della relazione di Can Yaman e Diletta Leotta, ha dichiarato di essere stato contattato da alcuni personaggi notissimi del mondo dello spettacolo italiano che gli hanno rivelato che Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa di Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano a cui è legata da circa 5 mesi, cioè da quando è terminato il matrimonio con Stefano De Martino.

“Belen potrebbe essere incinta, ho appena ricevuto chiamate da personaggi famosissimi”. Così Alessandro Rosica su Instagram che, però, ha aggiunto che, per ora, la notizia non è blindata al 100% e che quindi è da prendere un attimo con le pinze in attesa che arrivi una eventuale conferma.

Certo è che, unendo una serie di tasselli, l’indiscrezione non appare per nulla infondata. Belen, conclusa la relazione con l’ex marito De Martino, con Lorenzoni ha bruciato molte tappe. Come è noto, nelle scorse settimane si è anche allontanata temporaneamente dalla sua famiglia, lasciando i figli Santiago e Luna Marì ai rispettivi padri, ai nonni e agli zii. Lei si è rifugiata con l’uomo d’affari. Si è pure mormorato che abbia fatto tappa in una clinica di Padova. Non una struttura qualunque bensì quella che l’ha in parte seguita durante la gravidanza della sua secondogenita.

La domanda dunque sorge spontanea: alla luce della rivelazione di Rosica, può essere che nella clinica si sia recata per accertamenti in merito alla presunta nuova dolce attesa? Le risposte le darà il tempo. E non ci metterà neppure molto, visto che nascondere una dolce attesa è praticamente impossibile, soprattutto per un personaggio esposto come la showgirl argentina.

Altro fatto curioso capitato di recente, sono i gesti social della Rodriguez la quale ha tenuto a mostrare che lei e il suo nuovo compagno hanno deciso di mostrare delle fedi. Insomma, il messaggio è stato: “Siamo molto uniti”. E in effetti è così, anche perché stanno trascorrendo tantissimo tempo assieme. Quindi la domanda risorge spontanea: travolti da un’insolita passione oppure c’è qualcosa di ancor più importante, cioè un bebè in arrivo?