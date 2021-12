Belen Rodriguez stronca Nina Moric dopo le accuse: veleno e bordata

Dopo le gravi accuse lanciate da Nina Moric sull’ex marito Fabrizio Corona e su Belen Rodriguez, è scoppiato il caos. La croata, con una serie di Stories Instagram poi rimosse, ha puntato fermamente il dito contro la 37enne argentina, sostenendo che la modella abbia provato a baciare e a far fumare suo figlio, il 19enne Carlos Maria (frutto d’amore avuto da Corona). Peccato che lo stesso Carlos, poco dopo le dichiarazioni della madre (che aveva anche pubblicato una chat privata), abbia smentito la stessa bollando il tutto come ‘Str….te’. Anche Corona è intervenuto. E anche lui ha smentito la versione dell’ex moglie. Fino ad ora, l’unica a non aver proferito parola sulla vicenda è stata Belen. Adesso è giunta anche una sua reazione.

Lungo la mattinata di mercoledì 29 dicembre, ‘Belu’ ha postato sul suo profilo social una fotografia di Sophia Loren, corredata dalla seguente didascalia: “L’unico autografo che avrei mai chiesto. Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!”. Sotto al post si sono scatenati i fan, che nel giro di una manciata di minuti hanno commentato a centinaia.

Un seguace ha colto l’occasione per ricordare alla Rodriguez cosa disse Nina Moric un po’ di tempo fa. Di che si tratta? Del fatto che la croata raccontò che Belen le chiese un autografo. “Diciamo che manco questo è accaduto”, la replica al veleno dell’argentina. Quel ‘manco questo’ si riferisce senza dubbio alla vicenda relativa a Carlos Maria e alle relative accuse lanciatele dalla Moric. Insomma, in un paio di righe la 37enne sudamericana ha stroncato la croata, smentendola doppiamente.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: in che rapporti sono rimasti?

In tutto questo can can, uno dei quesiti principali è questo: Belen e Fabrizio Corona si frequentano in amicizia? Alcuni ben informati sostengono che l’ex re dei paparazzi e la Rodriguez si sentano spesso e che abbiano un forte legame amichevole, fatto di confidenze e lunghe chiacchierate.

Sulla questione i diretti interessati non hanno mai proferito parola, preferendo non dare conferme ma neppure smentite. Quel che è certo è che l’argentina e tutta la sua famiglia, quando Corona ha cominciato a dichiararsi vittima di una persecuzione giudiziaria, hanno sempre spalleggiato l’imprenditore.