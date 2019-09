Belen e Stefano al Festival di Castrocaro regaleranno un dolce momento

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, al Festival di Castrocaro regaleranno al pubblico un momento dolcissimo

La finalissima del Festival di Castrocaro si sta avvicinando. Lo speciale evento andrà in onda su Rai 2, martedì 3 Settembre, e sarà condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per loro, da quando sono tornati insieme, questo è il secondo impegno lavorativo che condividono, dopo la conduzione de La notte della taranta. In questi giorni la coppia ha raggiunto il luogo dove si terrà il Festival e sta facendo le prove per la serata. Tramite le sue Instagram Stories però la Rodriguez ha fatto una grande rivelazione. Durante la bellissima manifestazione canora, lei e Stefano regaleranno al pubblico un momento bellissimo e indimenticabile perché balleranno insieme. Nel video che Belen ha postato, infatti, la si vede mentre prova un ballo con suo marito sulle note di una canzone, molto probabilmente, argentina. Vederli ballare insieme sarà sicuramente una grande emozione anche perché Belen e Stefano si sono innamorati proprio danzando.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino che cosa faranno dopo il Festival di Castrocaro

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno, dunque, lavorando molto duro per la conduzione della finalissima del Festival di Castrocaro. A Il Messaggero, però, la bella argentina ha confessato che lei è quella che tra i due lavora meno: “Lui lavora di più. Io sono pigra, preparo quello che serve ma potrei sempre fare meglio. Per questo ho grande stima di Stefano. Ancor prima di sposarlo ho sempre sentito che aveva una marcia in più”. Dopo l’appuntamento musicale, però, i due si separeranno perché ognuno dovrà tornare al proprio lavoro: Belen volerà su Canale Cinque per condurre Tu si que vales, mentre Stefano De Martino si troverà al timone del programma Tutto può succedere su Rai 2 prendendo il posto di Amadeus.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriverà una sitcom tutta per loro?

Bene, le vacanze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finite. Per i due è arrivato quindi il momento di tornare ai loro impegni anche se c’è chi sogna di vederli in televisione ancora una volta uno a fianco all’altro. Carlo Freccero, il direttore di Rai Due, adora vederli insieme tant’è che a Blogo ha rivelato: “Se si trovasse una bella sitcom su loro due, sarei ben felice di fargliela fare. Come fosse una Casa Vianello. Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente. Casa Vianello all’epoca di Instagram. Non ne ho parlato ancora con loro due, ma mi piacerebbe molto”.