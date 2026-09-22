Belén Rodriguez sorpresa con Maduka Okoye, a La Volta Buona emerge la verità sul loro legame

Nelle scorse ore, il gossip del Bel Paese è tornato a interessarsi della vita sentimentale di Belén Rodriguez che, durante la festa del suo 42esimo compleanno, è stata sorpresa con Maduka Okoye, portiere 27enne in forza all’Udinese. La showgirl argentina e l’atleta tedesco naturalizzato nigeriano sono stati pizzicati nel famoso locale milanese El Porteño Prohibido. In particolare, sono stati notati a danzare insieme e a chiacchierare fitto fitto. Così c’è chi ha ipotizzato che tra i due ci fosse del tenero. Addirittura qualcuno ha sostenuto che fossero intimi, parlando a sproposito di “nuova coppia”. A fare chiarezza sulla natura del loro rapporto ci ha pensato Valerio Palmieri. Il giornalista di Chi è intervenuto a La Volta Buona, nella puntata in onda su Rai 1 martedì 22 settembre.

Belén Rodriguez e Maduka Okoye: nessuna love story

Palmieri ha riferito che Belén, lo scorso 20 settembre, ha festeggiato il suo 42esimo compleanno nella saletta privata del ristorante El Porteño Prohibido, insieme alla sua famiglia. Tra gli invitati alla cena c’era anche un’amica della modella sudamericana. Tale donna conosce Maduka. Il calciatore, quella sera, si trovava nel locale con altre persone e non per partecipare al party di Rodriguez. A un certo punto l’amica di Belén lo ha riconosciuto ed è andata a salutarlo.

Dopodiché Belén e Maduka si sono ritrovati in pista a ballare. Inoltre hanno scambiato quattro chiacchiere. Palmieri ha assicurato che non si conoscevano prima. In sostanza, si sono visti per la prima volta al Porteño, dove non è accaduto nulla di che. Hanno semplicemente danzato e chiacchierato. Stop. Nessun flirt, quindi. Tantomeno una love story.

Belén e la storia naufragata con Gaetano Fidanzati

Belén è reduce dalla fine della relazione con Gaetano Fidanzati. Da quanto emerso, sarebbe stato il personal trainer milanese a decidere di mettere fine alla love story. Quando la storia è giunta definitivamente al capolinea, la modella ha fatto trapelare il suo sconforto, affermando che nei momenti di difficoltà le persone che davvero tengono alle altre rimangono nella loro vita. Nessuna menzione esplicita a Gaetano, anche se pare che il messaggio fosse rivolto proprio a lui.