Gaetano Fidanzati: “Ero un broker della droga, sono stato in carcere. Belén fantastica” (ma l’ha lasciata)

Gaetano Fidanzati si è raccontato senza filtri al podcast di Luca Casadei, One More Time. Il personal trainer milanese ha confessato per la prima volta pubblicamente di essere stato in carcere dopo essere diventato un broker della droga. Spazio poi alle riflessioni su Belén Rodriguez, con la quale ha vissuto un’intensa storia d’amore quest’estate. Il rapporto è però naufragato a inizio settembre, per motivi mai del tutto chiariti.

Gaetano Fidanzati e il carcere

Fino ad ora Fidanzati è stato chiacchierato per la relazione con la modella argentina. Ora emerge che prima di diventare un personal trainer, ha avuto un passato segnato dalla malavita. A Luca Casadei ha raccontato di aver iniziato con piccoli traffici di droga. Poi ha fatto un “salto di qualità” nel mondo criminale, diventando un broker del mercato delle sostanze stupefacenti. Inevitabilmente è finito sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

“C’era un’indagine di un anno e mezzo per questo blitz. Me ne rendevo conto perché io uscivo e mi seguivano tutto il tempo. Ero sempre pedinato, era pesante”, ha confidato. Nel 2012 è scattato l’arresto. E la richiesta iniziale del Gip è stata quella di fargli scontare 11 anni di carcere. “Poi è caduta l’associazione perché io non ne avevo una. Alla fine ho avuto sei anni di condanna, ma la pena è stata sospesa”, ha aggiunto l’ex di Belén. Tuttavia i guai con la giustizia non sono finiti. Nel 2017 è stato nuovamente arrestato per spaccio. Dopo un periodo di profonda riflessione, ha compreso che avrebbe dovuto incanalare le sue energie e le sue forze su progetti legali, che gli garantissero un futuro. Ha quindi iniziato a fare il personal trainer. Ed è così che ha trovato la retta via, dando un taglio netto al passato.

Le parole sull’ex fidanzata Belén Rodriguez e le accuse di Fabrizio Corona

La chiacchiera a One More Time si è poi spostata sul rapporto vissuto con Belén Rodriguez. “Ci siamo conosciuti in palestra, nonostante ci fossimo già intravisti in giro a Milano. Scambiamo due chiacchiere, facciamo una spa insieme e succede che rimaniamo in contatto ma non ci sentiamo immediatamente in quei giorni. Sembrava inarrivabile”, ha ricordato Fidanzati. Parlando della modella argentina, gli si sono illuminati gli occhi.

“Ha un’aura fortissima – ha osservato – entri nella stanza, senti due passi e capisci che è lei. Quando ama, ama al 200%. Quando balla, balla al 200%, così anche quando si allena. Ha un motore per due rispetto a una persona normale, così come quando si arrabbia. È una donna fantastica, vive per la famiglia, grande lavoratrice, si è fatta da sola”. Solo parole di stima nei confronti dell’ex, nonostante si mormori che sia stato lui a lasciarla. Prima della rottura, la showgirl si è ritrovata in un polverone mediatico scatenato da Fabrizio Corona, che l’ha accusata di essere andata a letto con suo cognato, Ignazio Moser.

Casadei ha chiesto a Fidanzati che emozioni avesse provato quando era scoppiata la vicenda. “Cerchi di dare supporto in un momento del genere – la risposta del personal trainer – percepisci quanto sia brutto quando più di una persona spende dei pareri negativi nei confronti della tua persona. Quello che mi sento di fare e mi sento in dovere di fare è mettermi lì e dirle: io ci sono”.

La versione di Gaetano non è perfettamente aderente a quella di Belén che, quando la relazione è terminata, ha scritto un post in cui ha lasciato chiaramente intendere di pensare che il personal trainer se ne sia andato nel momento in cui aveva bisogno di un supporto.