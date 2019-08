Belen Rodriguez si scopre e infiamma Instagram, l’ultimo gesto della showgirl

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più affiatati dopo il ritorno di fiamma

Belen Rodriguez ha ritrovato senz’altro la sua felicità dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino e di questo non possiamo che essere felici, visto che i due sono genitori del piccolo e stupendo Santiago che – come ogni bambino – meriterebbe di vedere sempre insieme la sua mamma e il suo papà. Le tante foto che i due hanno condiviso sin dal loro primo giorno assieme, e i tanti filmati che li hanno visti protagonisti assieme a Santiago, anche di momenti tenerissimi, ci spingono a pensare che questa volta Stefano e Belen ci penseranno molto di più prima di lasciarsi perché è palese che stiamo benissimo assieme.

Belen Rodriguez si scopre: l’ultima foto della showgirl fa impazzire i follower

Questi giorni di felicità non hanno fatto dimenticare a Belen come si catalizza l’attenzione del Web, e infatti l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram ha mandato in tilt i follower: la Rodriguez ha scoperto le sue grazie coprendole solo con entrambe le mani e facendosi immortalare in una bellissima foto in bianco e nero di Vincent Peters che molti hanno apprezzato con cuori e commenti di ogni tipo. Non sono mancati neanche i commenti negativi ma purtroppo vanno messi in conto, e comunque con la vita che fa Belen può benissimo non considerarli.

Stefano e Belen, carriera tutta in ascesa e vita privata al top

Sono tante le soddisfazioni che la Rodriguez senior sta avendo in questo periodo, e come lei anche Stefano: la vita privata è al top, al punto che si parla persino di una sorellina, e la carriera di entrambi è tutta in ascesa tra programmi Rai e Mediaset. Non ci resta che augurare loro tanta fortuna e che la vita sorrida sempre ad entrambi! La foto? Ovviamente la trovate tutti su Instagram!