Belen Rodriguez si mostra in bikini dopo il parto e lascia senza fiato (foto)

Belen Rodiguez, a 20 giorni esatti dal parto di Luna Marì, è una meraviglia. La showgirl argentina, nelle scorse ore, per la prima volta dopo la nascita della figlia avuta con Antonino Spinalbese, è tornata a mostrarsi in bikini, immortalandosi in una forma splendida. Evidentemente la 36enne sudamericana ha fatto qualche ‘patto con il diavolo’ visto che non sembra risentire né dell’incedere del tempo né delle vicissitudini della vita.

Luna Marì è venuta alla luce la notte di lunedì 12 luglio 2021, più precisamente a mezzanotte e cinquanta. La bimba è nata pochi minuti dopo il trionfo dell’Italia a Euro 2020, competizione che gli azzurri si sono aggiudicati battendo in finale l’Inghilterra. Il peso della piccola era di 2.9 chilogrammi.

Oggi Belen si è scattata un selfie, con indosso un bikini bianco. La Rodriguez ha sfoggiato una linea perfetta. D’altra parte che il recupero delle forze sia stato effettuato in tempi record lo si era già capito. Quando? Quando la modella, pochi giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Padova, si è recata negli studi di Tu Sì Que Vales per registrare lo show campione di ascolti di Canale Cinque (Belen ha saltato la registrazione di soltanto due puntate).

Lavoro, famiglia e serenità: ‘Belu’, dopo aver chiuso il difficile matrimonio con Stefano De Martino, ha voltato in fretta pagina. In Antonino Spinalbese ha trovato l’uomo giusto per dare la tanto voluta sorellina a Santiago (primogenito della showgirl avuto con l’ex allievo di Amici). In diverse interviste la Rodriguez ha dichiarato di essere rimasta stregata dal giovane, che ha undici anni meno di lei (l’argentina è classe 1984, l’hair stylist 1995). Inizialmente, dopo aver scoperto la sua età, ha raccontato di essersi trovata un poco in difficolta, ma…

Ma al cuore non si comanda e l’età anagrafica, spesso, non è sintomo di alcunché. Così, vinta la ritrosia relativa alla questione anagrafica, Belen si è buttata a capofitto nella relazione con Spinalbese, lasciandosi travolgere dai sentimenti e dalla passione. Proprio quella passione che ha fatto poi venire alla luce la piccola Luna Marì.