Belen Rodriguez, lo sfogo: Stefano De Martino nel mirino, il gossip

Dopo il gossip sui presunti flirt di Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è sfogata sui social, condividendo con i suoi fan di Instagram una riflessione che sembra riguardare proprio la sua sfera privata. La showgirl argentina ed il conduttore di Made in Sud si erano ritrovati dopo la separazione, ma anche questo ritorno di fiamma non ha funzionato. Mentre imperversano i rumors sui motivi della nuova rottura, la Rodriguez ha preferito mantenere un religioso silenzio sulla sua situazione più intima, come dire sentimentale. A poche ore di distanza dalle indiscrezioni sulle frequentazioni di De Martino a Napoli – indiscrezioni fatte emergere da Giornalettismo – Belen è tornata sui social con un post misterioso ed enigmatico. Parole amare e pungenti che lasciano trapelare tutta la delusione e l’insofferenza che l’argentina sta provando in questo momento. “L’amore è per gente vera” ha scritto la modella sudamericana su Instagram. Un concetto breve, preciso, conciso che in tanti hanno ritenuto che fosse riferito proprio a Stefano De Martino.

La nuova vita di Stefano De Martino

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, l’ex ballerino di Amici starebbe vedendo due ragazze, Maria (non la Maria Rosaria ex Made in Sud, di cui si è molto parlato in questi giorni) e Sara. De Martino sembrerebbe volersi lasciare andare un poco dopo il crac d’amore con Belen, tra mare, barca e una nuova casa. Certo il danzatore sarebbe sempre attentissimo a non lasciarsi paparazzare, come avvenuto in passato. Tra gli ex presunti flirt attribuiti all’ex inviato de L’Isola dei Famosi, anche Gilda D’Ambrosio. L’influencer e amica di Chiara Ferragni è stata vista in passato in diverse occasioni al fianco di Stefano. Ma in realtà ci sarebbero molte più persone con cui lui sarebbe uscito durante la prima separazione da Belen Rodriguez. I rumors lanciati da Giornalettismo parlano di due modelle, Chiara e Diletta (non Leotta), e probabilmente di altre donne di cui la cronaca rosa non ha mai saputo nulla. Chissà…

Stefano nega flirt dopo separazione da Belen Rodriguez

Mentre Belen ha affidato i suoi sfoghi ai social, De Martino si è precipitato a smentire tutti i gossip che lo riguardano, circa le due presunte donne o colleghe che frequenterebbe a Napoli. I chiarimenti di Stefano in tal senso vanno anche a tutelare la serenità del figlio Santiago, avuto proprio da Belen Rodriguez.