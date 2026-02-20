Belen Rodriguez senza freni: il duro attacco a De Martino in TV spiazza tutti

Nuovo attacco da parte di Belen Rodriguez contro Stefano De Martino. La conduttrice argentina si toglie così qualche sassolino dalla scarpa, ancora una volta. Infatti, spesso dimostra di essere una persona molto diretta, tramite le sue frecciate alle sue ex dolci metà. In particolare, non risparmia mai il conduttore di Affari Tuoi. Questa volta, l’attacco arriva in modo inaspettato e di certo non farà felice l’attuale volto dell’access prima time di Rai 1.

Mentre nei giorni scorsi si parlava della richiesta fatta su Alessia Marcuzzi, ecco che Belen torna al centro del gossip su Nove, con il duo I Panpers. Nel corso dell’ultima puntata di Only Fun, la Rodriguez si è divertita con una scena che riguardava la sua vita sentimentale, abbastanza movimentata, facendosi affiancare da Andrea e Luca. Di fronte al pianoforte, Pisani ha messo su una nuova versione della canzone di Olly, Questa domenica, parlando appunto dei problemi amorosi di Belen.

Il comico ha citati tutti gli ex noti della conduttrice argentina. Dopo i nomi di Fabrizio Corona e Andrea Iannone, è arrivato ovviamente quello di Stefano De Martino. Si tratta dell’uomo che sicuramente ha più fatto breccia nel cuore di Belen, con tanti tira e molla. “Fidati rispetto a loro ho qualcosa in più”, replica prontamente l’argentina, sganciando la sua prima frecciata ai tre ex storici. Dopo di che, Luca Peracino ha provocato Andrea, chiedendogli se fosse sicuro di avere qualcosa in più di chi ha permesso alla Rodriguez di diventare madre.

La conduttrice non si è persa di certo questa fase importante della gag, domandando se al centro delle loro battute ci fosse appunto De Martino. A questo punto, inaspettatamente, ha sganciato il suo attacco: “Mah guarda… ci vuole poco!”. In poche parole, Belen si è detta convinta che ci voglia poco ad avere qualcosa in più di Stefano. A questo punto, si è scambiata un cinque con Pisani per questa battuta a effetto, che ha spiazzato tutti. Proprio Andrea, in questi mesi, è stato al centro del gossip dopo la conferma della relazione nata tra la sua ex Beatrice Arnera e Raoul Bova.

Non è la prima volta che Belen si prende il suo spazio a Only Fun per attaccare De Martino. In passato, durante uno sketch, aveva preso in giro il conduttore di Affari Tuoi sui suoi presunti ritocchini, facendo notare che sarebbe più rifatto di lei a oggi!