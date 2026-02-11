Marcuzzi e Belen, è ancora guerra: la presunta richiesta di Rodriguez sulla TV

Ancora problemi tra Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez. Ne parla Giuseppe Candela nella sua rubrica sul nuovo numero del settimanale Chi, dove svela che le due conduttrici pare non riescano neppure a stare nello stesso luogo. Ciò emerge con Che Tempo Che Fa. Nel programma di Fabio Fazio sul Nove, la prima è ormai una presenza fissa al tavolo. Ma ecco che, nel corso della puntata in onda il 1° febbraio scorso, la Marcuzzi ha fatto sentire la sua assenza.

Chi è stato ospite proprio in quell’appuntamento? Belen. La conduttrice argentina ha rilasciato un’intervista nel salotto di Fazio e poi si è detta felice di restare anche per il resto del programma, ovvero anche al tavolo. Un dettaglio che a vari telespettatori non è sfuggito. Probabilmente se fosse stata presente anche la Marcuzzi, la Rodriguez non sarebbe stata poi così felice di restare per il resto della puntata. Risale al 2020 il momento in cui è nato il primo gossip che vedeva le due ‘rivali’.

Precisamente Dagospia parlava di una presunta relazione segreta tra Stefano De Martino e la Marcuzzi. Da allora, più volte si è vociferato di un rapporto clandestino tra i due. Oggi Candela ha deciso di parlare del mancato incontro tra Belen e Alessia a Che Tempo Che Fa, precisando che non dovrebbe essere casuale. “Quando c’è una l’altra scompare”, scrive il giornalista convinto. E, in effetti, è proprio ciò che è accaduto nella prima domenica di febbraio.

Dagospia ripercorre così quanto accaduto, ovvero che la Rodriguez è stata invitata nello show serale di Fazio per presentare OnlyFans, il programma da lei condotto sul Nove, e per rilasciare la sua intervista. Poi ha partecipato anche al tavolo, nella seconda parte del programma. Un blocco, questo, dove solitamente la Marcuzzi è un volto immancabile. “Si è notato come quest’ultima, pur non avendo un contratto fisso per tutte le puntate, fosse assente proprio nella puntata in cui al tavolo c’era la collega”, si legge.

A quanto pare, dietro le quinte, ci sarebbe “chi ipotizza” che questo sia avvenuto su richiesta di Belen. Quest’ultima non avrebbe ancora digerito il presunto tradimento, mai confermato dai due diretti interessati, di De Martino con la Marcuzzi. La stessa Rodriguez, in passato, aveva confermato di essere a conoscenza di questa presenta relazione segreta, tramite un commento su Instagram, che aveva fatto il giro del web.

Non solo, la conduttrice argentina aveva confermato di aver litigato con la collega in passato. Pare che questi dissapori non siano mai passati!