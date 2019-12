Belen Rodriguez, pensieri da mamma a Tú sí que vales: le parole su Santiago

Tú sí que vales, Belen Rodriguez stregata dai Fratelli Gargarelli

I Fratelli Gargarelli sono stati tra i finalisti più bravi di Tú sí que vales e tra i loro fan dopo l’inizio del programma di Canale 5 c’è senz’altro Belen Rodriguez che in finale si è mostrata visibilmente colpita dalla loro esibizione. A vincere il talent show non sono stati loro, ma il fatto che abbiano ballato con passione, che tra di loro ci sia un bambino molto piccolo e che abbiano una storia non proprio facile – non sempre i genitori possono permettersi alcune spese e in alcuni casi studiano anche da autodidatti – ha fatto pensare a Belen a suo figlio Santiago, ed è normale che la conduttrice li abbia guardati con un occhio diverso. Così ci è sembrato almeno.

Belen, il pensiero per il suo Santiago a Tú sí que vales: le parole della conduttrice

Subito infatti la Rodriguez ha parlato di una passione di De Martino junior che tutti conosciamo: “C’è mio figlio Santiago – ha raccontato la conduttrice – che sta iniziando a fare un po’ di passi. Chissà magari un giorno diventa ballerino anche lui…”. Solo un pensiero ad alta voce oppure qualcosa di più? Santiago ha soli sei anni ed è presto per parlarne ma pare che al piccolino piaccia davvero ballare, visto che su Instagram compare spesso nell’atto di danzare mostrando di amare l’arte che ci ha fatto conoscere Stefano De Martino ad Amici di Maria De Filippi. Che diventi anche lui un ballerino provetto? Il papà ne sarebbe senz’altro orgoglioso!

Santiago avrà presto una sorellina? La confessione di Belen su Canale 5

Di certo Santiago non ballerà da solo, visto che a quanto pare Belen e Stefano sono intenzionati a dargli un fratellino o una sorellina; l’ultima volta è stata proprio la Rodriguez a parlarne a Tú sí que vales infiammando il Web e sorprendendo anche i pettegoli più informati: è solo questione di tempo e il piccolo De Martino potrà insegnare qualche passo di danza al nuovo arrivato!