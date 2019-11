Belen Rodriguez secondo figlio, emozioni e parole inaspettate a Tú sí que vales

Tú sí que vales, le parole di Belen Rodriguez a una piccola concorrente

Sembrava destinata ad essere una puntata come tante e invece quella di Tú sí que vales del 30 novembre è stata una messa in onda che farà senz’altro parlare di sé almeno per qualche giorno, visto che Belen Rodriguez si è lasciata intenerire da una delle piccole concorrenti di uno strepitoso gruppo di artisti e ha fatto intendere di avere voglia di maternità. Niente di esplicito, s’intende, ma sapete bene che le parole della conduttrice, ritornata ormai da un bel po’ di tempo con Stefano De Martino, non possono passare in alcun modo inosservato.

Belen Rodriguez secondo figlio: il gossip sulla conduttrice esplode

Abbracciando la meravigliosa bimba che aveva già intenerito ed emozionato i giudici, Belen ha infatti esclamato un improvviso “Sei spettacolare! Un giorno farò una bambina come te”. Pochissime parole per far esplodere ancora una volta uno di quei pettegolezzi che si è diffuso a macchia d’olio nel Web quest’estate e che in realtà non si è mai spento del tutto: a pensarci bene non era impensabile, e non lo è tuttora, che per festeggiare l’amore ritrovato Belen e Stefano facessero un nuovo bambino. Oggi è arrivata la conferma: Belen vuole un secondo figlio, o meglio una bimba, e ben presto il tenerissimo Santiago non sarà più solo. Se non è una notizia meravigliosa questa quale potrebbe esserlo?

Stefano De Martino e Belen di nuovo genitori: il momento è vicino?

Non venite a chiederci però quando succederà perché ovviamente Tú sí que vales non è il salotto di Verissimo e quella di Belen è stata semplicemente un’esternazione ad alta voce, dipesa soprattutto dalla tenerezza della piccola bimba-prodigio. Dovessimo scommettere comunque scommetteremmo sul fatto che Stefano e Belen diventeranno presto di nuovo genitori: i tempi ci sembrano maturi e questa coppia sembra funzionare alla grandissima. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo, perciò restate con noi!