Belen Rodriguez piace a Discovery, il futuro in tv: addio Mediaset?

Belen Rodriguez passerà a Discovery nella prossima stagione televisiva? Nonostante sia una notizia sorprendente, è giusto mettere subito in chiaro che non si parlerebbe di un vero e proprio passaggio da Mediaset a Discovery, ma di una collaborazione. Il colosso sta dimostrando di avere tutte le intenzioni di attirare sempre più pubblico e per riuscirci non punta solo su volti giovani, ma anche su personaggi che potrebbero rivelarsi delle garanzie. E tra questi c’è Belen, una conduttrice già conosciuta e quindi un volto famigliare per gli spettatori. Ma cosa ne sarà degli impegni con Mediaset, dove Belen ha sempre lavorato?

A parlare del futuro in tv della Rodriguez è stato Dagospia, nel nuovo appuntamento con i gossip di A lume di Candela. Ebbene, hanno fatto sapere che l’arrivo di Belen Rodriguez su Discovery è più di una voce però non ancora una certezza. È chiaro che se dovesse diventare realtà allora sarebbe un colpo a sorpresa del gruppo, che ha messo gli occhi su uno dei nomi più chiacchierati del mondo dello spettacolo. Ci sarebbero stati già i primi incontri, così come si mormora di trattative già in corso. Ma non è ancora tempo di annunci ufficiali.

Cosa farebbe Belen su Discovery? Questo non è ancora noto. Ci sarebbe un progetto già in ballo, tuttora top secret però. Se queste voci dovessero concretizzarsi, non si parlerebbe di un passaggio in esclusiva. Insomma, non ci sarà nessun addio di Belen a Mediaset: lavorerebbe per entrambe le aziende. D’altronde proprio nelle scorse ore si è parlato della conferma alla guida di Tu si que vales, così come Dagospia ha parlato oggi di una conferma a Le Iene.

Dunque si dovrebbe dividere, per così dire, nella prossima stagione: Belen lavorerà sia per Discovery sia per Mediaset? Nelle prossime settimane arriveranno smentite o conferme, per il momento è solo un’indiscrezione e come tale va trattata. D’altronde si parla di un solo progetto per Discovery. Ma non è detto che non arrivino successivamente altre opportunità oppure delle conferme per le stagioni televisive successive.