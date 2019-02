Belen Rodriguez non ci sta: arriva la replica piccata alle critiche dopo il duro attacco di Roberto Cavalli

Nella giornata di ieri il noto stilista Roberto Cavalli lo ha fatto di nuovo: si è messo alla tastiera e ha tirato un dardo rovente a una vippissima. La volta scorsa era stato il turno di Chiara Ferragni, stavolta nel suo mirino è finita Belen Rodriguez. “Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida… sono finiti i tempi della farfallina!”, ha scritto Cavalli sotto a un post Instagram in cui la modella argentina indossa un paio di Jeans guardando in camera. Inizialmente Belencita non è intervenuta sulla stilettata (ci hanno pensato molti suoi fan, difendendola a spada tratta). Poi, però, a tarda serata, ha pubblicato una Stories piccata che, seppur non menziona esplicitamente lo stilista, pare con ogni probabilità rivolgersi a quanto da lui espresso.

“Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”

“Se la sofferenza vi ha resi cattivi, l’avete sprecata”. Queste le parole della Rodriguez a corredo di una foto in cui ha ritratto un bicchiere di vino e un pupazzo. Insomma, Belen non fa nomi, ma il tempismo con cui è giunta la sua frase sembra lasciare poco spazio a dubbi per ciò che riguarda il destinatario. Che pare non poter essere che Roberto Cavalli. Lo stilista, soltanto lo scorso novembre, si è reso protagonista di un gesto simile. Quella volta il suo bersaglio fu Chiara Ferragni. “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”, furono le sue parole sotto a uno scatto dell’influencer.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: si attende l’ufficialità del ritorno di fiamma

Polemiche a parte Belen Rodriguez sta passando un momento piacevolmente particolare della sua vita, come ha recentemente confidato in un’intervista a Repubblica. La modella sembra ormai certo che abbia riallacciato i rapporti sentimentali con Stefano De Martino. Si attende soltanto l’ufficialità del ri-congiungimento.