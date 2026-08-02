Belén Rodriguez, la foto impressionante del collo dopo la biorivitalizzazione: cos’è successo

Belén Rodriguez, nelle scorse ore, ha mostrato una foto piuttosto impressionante del suo collo, dopo essersi sottoposta alla biorivitalizzazione, ossia un trattamento anti-age che serve a dare una sistemata alle rughe del collo, le cosiddette “collane di Venere“. “Non fatelo prima di andare a cena”, ha consigliato la conduttrice e modella argentina. Il motivo è presto detto: dopo le iniezioni sul collo, compaiono tantissimi piccoli rigonfiamenti simili a quelli che spuntano quando si viene punti dalle zanzare o dalle api. Sembra insomma di essere stati aggrediti da uno sciame di insetti. Si tratta di un effetto collaterale che in poche ore se ne va. Ciò significa che se qualcuno vuole provare la biorivitalizzazione è meglio che la faccia quando non ha impegni e può stare a casa qualche ora.

Belén Rodriguez e la biorivitalizzazione: di cosa si tratta

L’ex moglie di Stefano De Martino, oggi felice accanto al personal trainer Gaetano Fidanzati, ha spiegato di essersi sottoposta al trattamento per attenuare le rughe orizzontali del collo. La biorivitalizzazione è una procedura poco invasiva, ma piuttosto fastidiosa.

In questo periodo Belén sta mostrando su Instagram la sua beauty routine, dando suggerimenti ai follower per tenersi in forma e per curare il proprio corpo in modo ottimale. Di recente è anche incappata in un paio di botta e risposta con degli utenti, che le hanno scritto che con le tasche piene tutti sono in grado di migliorare la propria estetica.

La showgirl ha espresso la sua contrarietà, ricordando che quando viveva in Argentina e non aveva soldi per permettersi alcuni trattamenti, ricorreva a delle soluzioni ‘casalinghe’, alla portata di tutti. Ha anche fatto un paio di esempi pratici su come curare la propria pelle con rimedi naturali e a bassissimo prezzo.

Belén è tornata a sorridere

Belén sembra essersi lasciata alle spalle il periodo buio segnato dalla depressione. In questo momento si trova ad Albarella, con la sua famiglia di origine e il nuovo fidanzato Gaetano, con il quale è da poche settimane uscita allo scoperto. I due sono reduci da una vacanza romantica trascorsa a Corfù, tra nuotate, coccole e relax.