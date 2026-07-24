Belén Rodriguez furiosa, lite per il labbro: la replica alle critiche chiama in causa i genitori

Belén Rodriguez furibonda con alcune follower che l’hanno attaccata sui ritocchini estetici e sui trattamenti di bellezza a cui ricorre. La conduttrice argentina, in un video pubblicato su Instagram, ha mostrato alcune pratiche che usa quotidianamente per mantenere la pelle tonica, facendo incetta di complimenti, ma anche di critiche. Ad alcune ha risposto a muso duro, rivelando anche dettagli inediti riguardanti il suo passato. In particolare, a chi le ha puntato contro il dito affermando che con il portafogli pieno è facile restare sempre in forma, ha spiegato che lei si prendeva cura del suo corpo anche quando non aveva un euro. Piccata anche la replica che ha dato quando una donna l’ha sbertucciata sostenendo che si sia pompata troppo il labbro superiore.

Belén Rodriguez furiosa con alcune follower: “Labbro? Andate a chiederlo ai miei genitori”

“Poi dicono come fanno ad essere belle… il portafoglio pieno”, ha scritto un’utente a Belén che ha subito provato a smontare questa tesi: “È farti un mazzo così, bella mia, la bellezza è soprattutto disciplina”. In un altro intervento Rodriguez ha sottolineato che per lei l’estetica è molto importante anche sul fronte professionale, in quanto è parte del suo lavoro.

La showgirl si è dimostrata particolarmente combattiva. Ha mostrato gli artigli anche quando ha letto un commento provocatorio in cui le è stato detto che è “gonfia”, con chiaro riferimento ai ritocchini. “Non quanto la tua invidia”, ha ‘graffiato’ Belén. Si è adirata ancora di più quando una donna ha fatto ironia sul suo labbro superiore. “Ci sono nata col labbro superiore più grande, non mi rompete più il ca**o oppure andate a dirlo a mia mamma e a mio papà”.

E ancora, a una follower che velenosamente ha sostenuto che abbia la bocca storta, ha rifilato il seguente messaggio: “Pure la tua lingua”.

I consigli per i trattamenti economici fai da te

Belén ha anche conversato con una ragazza che le ha scritto di essere troppo stanca e povera per replicare la sua routine di bellezza quotidiana.

In questo frangente ha confidato che si è sempre presa cura del suo corpo anche quando non aveva grandi disponibilità economiche: “Credimi, sono cresciuta senza un soldo, me ne prendevo cura lo stesso…”. Ha poi consigliato che ci sono diversi trattamenti ‘casalinghi’ che non costano nulla, ad esempio le maschere naturali a base di riso oppure un impacco fai da te preparato con albume d’uovo montato a neve e qualche goccia di limone.