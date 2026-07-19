Belén per la prima volta parla della fidanzata di Jeremias: il giudizio sulla ragazza “spaziale”

Belén Rodriguez, dopo aver trascorso una vacanza romantica a Corfù con il nuovo compagno Gaetano Fidanzati, si è rifugiata sull’isola di Albarella, nel Delta del Po (Rovigo). Sono alcuni anni che nel periodo estivo porta qui tutta la sua famiglia, passando giorni in relax tra biciclettate, asado e bagni in piscina. Nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di immagini. In una si vede la sorella Cecilia con Deborah Togni, la fidanzata di suo fratello Jeremias. Diversi fan hanno fatto i complimenti alla ragazza, sostenendo che esteticamente ricorda molto le Rodriguez. Tant’è che simpaticamente alcuni follower si sono chiesti se sia la loro sorella segreta.

Belén Rodriguez parla della fidanzata del fratello Jeremias

Belén, sotto a un commento in cui è stata fatta notare questa somiglianza, ha colto l’occasione per spendere parole di profonda stima nei confronti della cognata. “Lei è la storica fidanzata di mio fratello, una persona incredibile”, ha confidato la showgirl argentina. A una donna che ha scritto che Deborah è di una “bellezza spaziale”, la modella ha così risposto: “Confermo”. È la prima volta che Belén parla pubblicamente della compagna di Jeremias. E, da quanto emerge, ci va d’amore e d’accordo.

Chi è Deborah Togni

Togni è una persona lontana dal mondo dello spettacolo. La relazione con Jeremias, vissuta lontana dai riflettori mediatici, ha avuto inizio nel 2020. Da allora i due giovani non si sono più lasciati. Deborah qualche volta la si nota nelle foto di famiglia dei Rodriguez. Per il resto, preferisce non mettersi in evidenza sui social. Non ha mai sfruttato la visibilità della famiglia argentina per propri tornaconti. Su di lei si sa poco, se non che è un’assistente di volo, che ha frequentato le superiori a Gallarate (Varese) e che la scintilla con Jeremias è scoccata in un bar di Milano durante un aperitivo.

Il like di Ignazio Moser

Tornando al carosello di immagini delle vacanze ad Albarella pubblicato da Belén, non è nemmeno passato inosservato il like di Ignazio Moser, anche lui presente con la moglie Cecilia sull’isola veneta. Nei mesi scorsi si è sussurrato che tra il trentino e la cognata si fosse creato un clima polare. Ammesso e non concesso che ciò sia avvenuto, il gelo si è sciolto.