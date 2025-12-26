Belen, il gesto per Ignazio Moser a Natale: l’aria è cambiata in casa Rodriguez

Addio rancori, addio ruggini. Belen Rodriguez, nel giorno di Natale, si è resa protagonista di un gesto che ha archiviato le voci del gossip che hanno sostenuto per mesi che fosse ai ferri corti con il cognato Ignazio Moser. La cronaca rosa, dalla scorsa estate, sussurra che tra la showgirl e l’influencer trentino ci siano rapporti glaciali. Qualche settimana fa, quando è nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia e di Ignazio, c’è stato il primo passo, il più importante, verso la pace in casa Rodriguez. Belen e la sorella minore, dopo non essersi rivolte la parola per mesi, hanno rotto il ghiaccio e si sono ritrovate. Tuttavia c’è chi ha continuato a mormorare che l’ex moglie di Stefano De Martino non avesse ricucito con Moser. Nel giorno di Natale 2025, pare che la frattura tra cognati sia stata risanata.

Belen Rodriguez posta una foto di Ignazio Moser, pace tra cognati

La famiglia Rodriguez si è riunita in casa per festeggiare il giorno di Natale. Presenti Cecilia e Ignazio, Belen e i figli (Santiago e Luna Marì), Jeremias e la fidanzata, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez, Patrizia Griffini e un parente di Moser. Alcuni hanno postato alcune foto della giornata su Instagram. Dalle immagini si è potuto notare il bel clima respirato durante il pranzo natalizio. Poi c’è stato il gesto di Belen che ha deciso di ripubblicare uno scatto familiare postato dal cognato Ignazio. Un dettaglio che non è passato inosservato.

Mesi fa, quando i nervi in casa Rodriguez erano più tesi, probabilmente a Belen non sarebbe mai passato per la testa di rilanciare un contenuto di Moser. Ora invece sì, segno che le ruggini sono finalmente state superate. Su che cosa sia avvenuto precisamente tra i due cognati si sa poco. Entrambi non hanno mai spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto.

Quando in qualche occasione è stato chiesto loro un commento, si sono limitati a dire, in maniera sbrigativa, che non era successo alcunché. I ‘ben informati’, però, sostengono che tra la conduttrice e l’influencer è fuor di dubbio che si sia creata una situazione spigolosa. Al di là delle voci e delle indiscrezioni, quel che più conta non è ciò che è stato, ma ciò che è. Ossia il presente. E il presente racconta di una famiglia che si è ritrovata.