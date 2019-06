Belen Rodriguez innamorata, la dedica a sorpresa: “Mi fai sempre ridere”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la storia d’amore continua a gonfie vele

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino va a gonfie vele dopo il riavvicinamento a sorpresa dell’ultimo periodo, e questo non può che farci piacere visto che la conduttrice e il ballerino, promosso a conduttore nell’ultima stagione televisiva, sono genitori del tenerissimo Santiago: potete ben immaginare infatti che una mamma e un papà che si ritrovano sono senza dubbio uno dei regali più belli, se non il più bello, che un figlio possa ricevere. Ad essere felice è anche la Rodriguez che recentemente ha pubblicato una serie di scatti in cui lei e Stefano sorridono commentandoli con dei post molto eloquenti.

La dedica di Belen a Stefano su Instagram

Su Instagram Belen ha dedicato a Stefano poche parole ma che parlano chiaro: “Vos – così ha iniziato la showgirl argentina – me haces reir siempre” che tradotto significa ‘Mi fai sempre ridere/sorridere’, a testimonianza dell’amore ritrovato con il ballerino lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. In pochi avrebbero immaginato che Stefano e Belen sarebbero ritornati insieme, visto che la Rodriguez ha vissuto degli amori intensi dopo la rottura con De Martino, ma l’impensabile è accaduto e si vocifera tra l’altro che ben presto Santiago potrebbe non essere più solo: secondo bebè in arrivo? Sono ancora voci di corridoio ma la notizia non ci sorprenderebbe, ecco.

Stefano e Belen, anche la carriera al top

Come se non bastasse, anche la carriera di Belen e Stefano sta andando a gonfie vele: per il secondo si parla in effetti della conduzione di più di un programma televisivo in Rai mentre per la prima sembrano esserci diversi progetti in cantiere nella rete avversaria che l’ha lanciata e che non intende lasciarsela sfuggire. Noi ovviamente non appena ne sapremo di più saremo qui ad aggiornarvi!