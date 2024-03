Belen Rodriguez in trattativa per un noto show di Rai1: retroscena

Belen Rodriguez sta per tornare finalmente in televisione. È passato ormai quasi un anno da quando la showgirl argentina ha lasciato la Mediaset e le trasmissioni che conduceva da diversi anni: Tu Si Que Vales e Le Iene. Da allora, si è tenuta lontana dal piccolo schermo, concedendo solamente un’intima intervista a Mara Venier in una puntata di Domenica In. Dopo la separazione con Stefano De Martino e il duro periodo di depressione, la conduttrice aveva infatti spiegato di voler concentrarsi su altri progetti. Ebbene, a distanza di mesi, pare che Belen sia finalmente pronta per tornare in TV.

A dare la notizia è stato Amedeo Venza, il quale ha rivelato che una nota conduttrice Rai avrebbe messo gli occhi su Belen per la sua trasmissione. Di chi si tratta? Di Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle. A quanto pare, la Carlucci vorrebbe la Rodriguez nel cast della prossima edizione dello show di Rai 1 e, da settimane, sono in corso delle trattative segrete per far sì che questo accada. Non è chiaro quale siano le richieste dell’argentina per ora, ma pare che Milly proverà a fare di tutto per riuscire a farla sbarcare tra i concorrenti di Ballando.

In passato, Belen ha vestito i panni di ballerina ad Amici, quando, nel lontano 2012, si è dilettata in diverse coreografie durante le puntate del serale insieme a colui che sarebbe diventato il suo futuro marito, Stefano De Martino. Tuttavia, questa volta, la Rodriguez dovrebbe mettersi in gioco affrontando il giudizio della giuria e del pubblico a casa. Un’esperienza totalmente nuova per lei, considerando che non si cimenta in un ruolo da concorrente in un programma dalla partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2008. Tra l’altro, nel caso accettasse, si ritroverebbe a sfidare al sabato sera proprio lo show che ha condotto per moltissimi anni, Tu Si Que Vales.

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni senza ancora nessuna fondamenta concreta. Bisognerà attendere per scoprire se Belen Rodriguez farà realmente parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, assicurando così un vero e proprio colpaccio a Milly Carlucci.