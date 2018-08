Belen Rodriguez in lacrime: il dono che le riserva Santiago emoziona. Intanto la mamma della modella argentina risponde alle polemiche: “Il bimbo è solo in mezzo ai vip? No… Ecco come stanno le cose”

Ci sono le polemiche, i social e poi la realtà. E quella che vivono mamma Belen Rodriguez e suo figlio Santiago è piena di amore, sentimenti ed emozioni. La modella argentina, che da sempre si è mostrata una mamma legatissima al figlio avuto da Stefano De Martino (che in quanto ad affetto e protezione per il bambino ‘gareggia’ virtuosamente con l’ex moglie), ha postato nelle Instagram Stories un video dall’alto tasso di commozione, ulteriore segno del fatto che con il suo piccolo c’è davvero un rapporto viscerale. Ma che cosa ha pubblicato di tanto emozionante? Un filmato in cui Santi le fa un dono tanto semplice quanto denso di significato: un cuore gelatinoso. Il gesto ha fatto andare in lacrime Belen, come si può facilmente intuire vedendo e ascoltando il tenero video riproposto qui sotto.

Lo sguardo di Santiago rapisce la Rodriguez: “Morta”

Ma non è finita qui. Sarà che in questi giorni sono circolate sciocche voci sul conto di Santiago (è saltata fuori per l’ennesima volta la ‘triste’ questione bello o brutto), sarà che mamma e figlio sono più affiatati del solito, sarà quel che sarà… fatto sta che Belen si è mostrata ancor più zuccherosa del solito con il figlio (un’impresa, visto che l’affetto scorre da sempre abbondante). Così ecco video e foto teneri e amorevoli con lui. Una scelta apprezzata dalla maggior parte dei suoi innumerevoli follower. Uno in particolare ha colpito la modella con un commento: “Gli occhi sono tutto”. La Rodriguez, in pieno accordo ha scritto: “Io morta”, in riferimento a uno sguardo mellifluo del suo frutto d’amore. Tuttavia, non è mancato nemmeno chi ha avuto da ridire per certi aspetti.

Santiago senza amici e sempre in mezzo ai vip? La mamma di Belen chiarisce la questione

Stavolta non si è trattato dell’aspetto estetico del bimbo, bensì del fatto che secondo qualcuno sarebbe solo. Motivo? Starebbe sempre in compagnia di vip e persone adulte. Sulla questione è intervenuta la madre di Belen che ha liquidato in fretta la questione, smentendo la diceria: “Cosa dici! Lui va a scuola e ha tanti amici”.