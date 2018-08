Belen mozzafiato su Santiago dopo le polemiche sulla bellezza

Belen Rodriguez mozzafiato su Santiago dopo le polemiche sulla bellezza

Belen Rodriguez continua a far rumore, suo malgrado. Ma l’argentina è ormai collaudata al chiacchiericcio del gossip, sia a quello che la incensa sia a quello che le getta ombre addosso. L’ultima scomoda voce che è circolata in questi giorni (a onor del vero è una voce che circola a intermittenza) è quella che riguarda suo figlio Santiago e il suo aspetto fisico. Il bimbo da quando è venuto al mondo ogni tanto si ritrova a essere oggetto di uno sciocco dibattito e qualche malalingua non perde occasione per affermare che non sia un bel giovanotto (tra l’altro, l’avete visto?). Fatto sta che la modella ha saggiamente fatto orecchie da mercante in tal frangente per poi riservare in queste ore una dedica struggente al frutto d’amore avuto con Stefano De Martino.

L’argentina si affida a Jovanotti: la dedica per Santiago è un successo

“Proverò a pensarti mentre mi sorridi, la capacità che hai di rasserenare”, scrive Belen sotto a un affettuoso scatto Instagram in compagnia di Santiago. “Mi hai insegnato cose che non ho imparato / Per il gusto di poterle reimparare / Ogni giorno mentre guardo te che vivi / E mi meraviglio di come sai stare / Vera dentro un tempo tutto artificiale / Senza vesti tra le maschere di carnevale / Luce dei miei occhi sangue nelle arterie / Selezionatrice delle cose serie / Non c’è niente al mondo che mi deconcentri / Non c’è cosa bella dove tu non c’entri…”. Come in molti avranno notato la dedica della fidanzata di Andrea Iannone per il figlio ha preso a prestito i versi del brano ‘Chiaro di luna’ di Jovanotti. Che Belen attraverso il cantante romano abbia voluto dare una risposta indiretta alle polemiche? Forse no o forse sì. Fatto sta che il post ha fatto breccia tra la maggior parte dei suoi fan, che non hanno tardato a far piovere una pioggia di complimenti.

La foto bollente di Belen e la difesa di mamma Rodriguez

Sempre nelle scorse ore si è poi levato un po’ di rumore sulla Rodriguez. Motivo? Uno scatto bollente (qui la foto) su Instagram che da un lato ha fatto strizzare gli occhi a numerosi follower, dall’altro ha attirato qualche critica. Come spesso accade, sui biasimi è intervenuta Veronica, cioè la mamma di Belen. La signora infatti ha risposto per le rime a chi ha avuto parole non proprio carine per la figlia.