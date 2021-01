Belen scippa la foto dei piedi a un’influencer russa: polemiche e reazioni

Questa volta la conduttrice argentina l’ha fatta grossa: a molti utenti sui social non è passata inosservato il post da lei condiviso in queste ultime ore, identico a quello pubblicato da un altra donna diversi mesi fa

Belen Rodriguez è finita in una bufera social! La conduttrice argentina circa 21 ore fa ha condiviso su Instagram una foto che effettivamente appartiene a un’altra persona, facendola passare per sua. Scendendo nel dettaglio, moltissimi hanno notato che un post pubblicato ieri dalla showgirl è identico a quello che Maya Zaboshta, un’influencer russa, ha condiviso sul suo ufficiale profilo di Instagram lo scorso 11 aprile 2020. La foto ritrae le gambe di una ragazza che indossa un paio di scarpe con i tacchi, che sarebbero firmate The Attico. Come lei stessa denuncia ora sul social, quelle gambe sono appunto di Maya. Quest’ultima viene informata dai suoi fan sul ‘copia e incolla’ fatto dalla Rodriguez e decide di confermare il tutto.

“Foto ai miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno”, scrive Maya condividendo la foto in questione. La prima a far notare la gaffe commessa da Belen è stata Valentina Vignali. Sotto il post dell’argentina, l’ex gieffina ha commentato taggando Maya. Subito dopo, tantissimi utenti hanno iniziato a scrivere commenti negativi nei confronti di Belen. Molti sono rimasti delusi dalla decisione presa dalla Rodriguez, che come didascalia della foto ha scritto: “Sulle mie scarpe”. Proprio il fatto che abbia fatto questa affermazione sotto un’immagine che apparterrebbe a un’altra donna ha lasciato senza parole diversi utenti.

In effetti, chi non segue Maya non ha assolutamente notato la cosa. Ma a molti il fatto non poteva passare inosservato. L’influencer russa vanta la presenza sul suo profilo di 262mila followers. Tra questi c’è chi non ha preso bene la cosa e ha subito informato la diretta interessata. Come si giustificherà Belen per quanto accaduto? Potrebbe anche lasciar perdere la questione e farla finire nel dimenticatoio. Ma gli utenti sui social sono senza dubbio alla ricerca di una reazione da parte dell’argentina. In effetti, la Rodriguez potrebbe decidere di rimuovere il post dal profilo.

Non resta, dunque, che attendere per scoprire se Belen avrà qualche tipo di reazione, soprattutto dopo la Storia condivisa dall’influencer russa. Nel frattempo, la sua relazione con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele. Solo qualche giorno fa, la Rodriguez ha incontrato la madre e la sorella del suo fidanzato.