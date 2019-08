Belen Rodriguez posta una foto con Stefano: il commento del ballerino

Belen Rodriguez posta una bellissima foto con Stefano De Martino. E il ballerino commenta così

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere una coppia e sui loro profili Instagram hanno raccontato le loro vacanze, trascorse insieme a Santiago. Da circa un mesetto Belen e Stefano sono volati ad Ibiza e, dopo aver trascorso alcune settimane in totale intimità, solo loro due e il figlioletto, si sono riuniti all’intero clan Rodriguez. Ora, però, Stefano per dei motivi lavorativi è dovuto tornare in Italia e dunque ha lasciato la sua famiglia sull’isola spagnola. Belen Rodriguez, rimasta quindi senza la sua dolce metà, vive momenti di grande nostalgia che condivide con i suoi seguaci sul suo profilo social. È la prima volta che i due si separano per così tanto tempo dopo essere tornati insieme e ciò sembra per entrambi molto traumatico.

L’emozionante commento di Stefano De Martino per la sua Belen

Ieri, poco prima di partire, Stefano De Martino ha scritto su di uno specchio parole ricche d’amore per la sua dolce metà: “Mi manchi già, ti amo troppo! Tuo per sempre, Stefano”. E oggi, la coppia ha fatto nuovamente emozionare i loro tantissimi fan che tanto li adorano e celebrano l’amore che li unisce. La modella argentina infatti, sul suo profilo Instagram ha postato una bellissima foto, scattata probabilmente ad Ibiza qualche giorno fa, dove la si vede stretta al suo grande amore mentre lui le stampa un dolce bacio sulla fronte. Belen nella didascalia non ha scritto nessuna frase ma solamente un cuore celeste. Stefano De Martino le ha lasciato un emozionante commento con tanto di cuoricino: “Mi manchi” e Belen gli ha risposto: “Tu a me troppo troppo”. Insomma, così tanto è l’amore che unisce i due che non riescono a star separati. Come qualcuno ha gli ha scritto, Stefano e Belen sono la prova che il grande amore esiste davvero.

Belen e Stefano, un fratellino (o sorellina) per Santiago?

Intanto, tutti continuano a chiedersi se la notizia secondo cui la Rodriguez sarebbe incinta sia vera oppure no. Alcuni giorni fa, infatti, è stato rivelato che Stefano De Martino avrebbe confessato ai suoi amici più stretti, via telefono, che la sua dolce metà stia aspettando un bambino. Per ora, nessuno dei due si è espresso quindi non possiamo dar per certo che il piccolo Santiago avrà un fratellino, o una sorellina. Solo il tempo potrà darci risposte certe.