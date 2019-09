Belen Rodriguez: tata per Santiago? Svelato il retroscena sul figlio. La modella argentina si confessa

Le brillano quando pensa o parla del suo Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino: dolce mamma Belen. E la modella argentina non soltanto si mostra perennemente melliflua, protettiva e tenera con il suo frutto d’amore, ma è pure sempre ben presente. Laddove non riesce ad esserci, per i svariati impegni professionali, il piccolo non va comunque dalla tata. Giammai: con la famiglia, sempre, di gran lunga meglio stare con nonna Veronica e nonno Gustavo. Il decalogo del ‘clan Rodriguez’, d’altra parte, è risaputo essere assai stringente: i propri cari si aiutano, prima di tutto e tutti. Così Belen, di recente, si è confessata con una sua fan su Instagram tornando sull’argomento baby sitter. E naturalmente ha specificato che in casa sua non ci mettono piede.

“I nostri bambini hanno bisogno di noi”

Donna gentile, che non parla mai male delle colleghe e che non si affida alle tate: sono questi gli apprezzamenti che una fan ha fatto alla Rodriguez che, colpita dall’intervento, si è messa alla tastiera svelando il retroscena di come funzionano le cose in casa sua quando lei e De Martino non ci sono. “Sai che non ho mai avuto una tata, credo fortemente che se facciamo dei figli e abbiamo la fortuna di avere delle stupende nonne a disposizione si possa fare a meno”, ha rivelato la showgirl. “Anche se – aggiunge – c’è gente con orari d’ufficio che non riesce a fare altrimenti. Ma io mi impegno per dedicare la maggior parte del tempo possibile a loro, lo meritano. I nostri bambini hanno bisogno di noi.”

Papà Stefano condivide la filosofia di Belen

Se Belen è innamorata anima e corpo del suo Santi, non è da meno papà Stefano. Anche lui condivide la filosofia dell’ex moglie (a proposito, pare che i due vogliano risposarsi ora che sono tornati in love). Infatti, in diverse occasioni, ha dichiarato di essere un padre assolutamente presente.