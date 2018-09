Belen Rodriguez è incinta? La verità e il desiderio della sorella Cecilia

Belen Rodriguez è incinta? La showgirl argentina smentisce la presunta gravidanza

Si parla spesso di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez. Tutti sono in attesa di scoprire quando la showgirl argentina darà un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, avuto con Stefano De Martino. Ma pare proprio che al momento Belen non abbia alcuna intenzione di diventare di nuovo mamma. Infatti, ai microfoni di Mattino 5 decide di smentire qualunque voce su una sua presunta gravidanza. Belen Rodriguez, dunque, non è incinta. Anzi, al momento si parla della sua rottura con Andrea Iannone. Da qualche giorno, è uscita fuori la notizia riguardante la fine di questa relazione. Nessuno dei sembra voler smentire o confermare questo gossip. Ma, intanto, Belen ha pubblicato delle foto che ritraggono Iannone in una gara di moto. La showgirl, con queste immagini, ci ha tenuto a mostrare tutto il suo sostegno ad Andrea. Dunque, tra loro pare proprio che non sia finita. Al momento, però, nessuna gravidanza.

Belen Rodriguez non è incinta, intanto Cecilia è pronta a diventare mamma

Belen non è incinta, è lei stessa a rivelarlo ai microfoni di Mattino 5. Intanto la showgirl argentina rivela di avere un bel rapporto con la sorella Cecilia. Proprio quest’ultima dichiara di essere pronta ad avere un figlio. Da molto tempo, l’ex gieffina del Grande Fratello Vip afferma di voler mettere al mondo un bambino. Ora che la sua storia d’amore con Ignazio Moser procede a gonfie vele, Cecilia sembra pronta a fare questo grande passo. Prima ancora del matrimonio, la sorella di Belen desidera allargare la sua famiglia con Ignazio. Non solo, pare che questo sia l’anno perfetto per la Rodriguez. Infatti, l’ex gieffina rivela che ha sempre voluto avere un figlio entro i 28 anni. Il prossimo ottobre, Cecilia diventerà 28enne.

Cecilia Rodriguez pronta ad avere un figlio con il suo Ignazio Moser

Mentre Belen sembra ancora non pensare a una seconda gravidanza, Cecilia ha invece voglia di diventare madre. La giovane Rodriguez non ha mai nascosto questo suo grande desiderio, anche durante la relazione con Francesco Monte. Intanto, pare che Ignazio Moser sia anche lui desideroso di costruire al più presto una famiglia.