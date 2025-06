Belen Rodriguez e Ignazio Moser pace fatta? Spunta un dettaglio

Dove eravamo rimasti con la storia che vede protagonisti Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Negli ultimi tempi sono circolate tante voci: prima una presunta crisi tra moglie e marito e poi un possibile litigio tra la coppia e la sorella maggiore. Ma cosa è successo davvero? La curiosità dei fan cresce di giorno in giorno tanto che proprio loro hanno notato un dettaglio sui social che non è passato inosservato.

Tregua tra Belen e Ignazio: un like social fa riflettere

A differenza di quanto dichiarato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui affermava di usare meno i social, Belen continua a condividere regolarmente foto e video legati alla sua vita privata. In particolare, ha recentemente pubblicato un post sulla figlia Luna Marì che ha fatto subito il giro del web, soprattutto per un dettaglio emerso.

A quanto pare tra i tanti like ricevuti c’è anche quello dello zio Ignazio, che dopo settimane di assenza è tornato a supportare e sostenere la cognata. Che sia arrivato il momento della riconciliazione?

Cosa sarebbe successo tra le sorelle Rodriguez

Cecilia Rodriguez sta per diventare mamma, ma su questo importante evento Belen non ha condiviso nemmeno una foto sui social come, invece, avrebbe fatto in passato. Niente più scatti affettuosi o momenti speciali tra sorelle: cosa è successo? Sono tanti a chiederselo ma nessuno conosce la risposta.

Mentre la moglie di Ignazio Moser continua a mantenere il silenzio, la modella argentina, invece, ha chiarito che tra le due non c’è alcun problema. Anzi è molto contenta di diventare zia anche e soprattutto considerando le difficoltà che la coppia ha dovuto affrontare per avere un bambino.

Il presunto allontanamento resta un mistero, ma sono in molti a ipotizzare che la distanza tra sorelle sia dovuta a una forma di gelosia per il legame tra Cecilia e Ignazio Moser, come se la coppia avesse escluso Belen. Altri, invece, ritengono che sia stata proprio la sorella maggiore a prendere le distanze dai suoi cari perché in una fase di cambiamento personale e professionale.

Un’altra ipotesi circolata nelle ultime settimane riguarda questioni economiche. Sembra che le due sorelle abbiano litigato per soldi. Belen e Cecilia hanno fondato un brand di moda insieme di grande successo, ma a quanto pare la gestione del business relativo al marchio è una delle principali cause che hanno portato alla loro frattura.

Da parte sua, Ignazio non ha proferito parola. Il modello ha attraversato un periodo difficile per un lutto personale e si è preso una pausa dai social. È tornato solo qualche settimana fa per condividere la bella notizia del bebè in arrivo.