Belen Rodriguez è davvero incinta? L’amico Corona svela la verità

Da alcuni giorni, ha iniziato a diffondersi l’indiscrezione di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez. Felicemente fidanzata con Elio Lorenzoni, la showgirl non riesce a fare a meno di esprimere tutto il suo amore per l’imprenditore con foto e dediche social. L’argentina sembra voler costruire qualcosa di serio e duraturo con Elio, tanto che i due sono già andati a convivere e si sono scambiati delle fedi sospette. Non solo, Alessandro Rosica (L’investigatore social) ha recentemente svelato di aver avuto delle segnalazioni da diversi personaggi famosi, che lo avrebbero assicurato che la Rodriguez sarebbe nuovamente incinta. Tuttavia, a smentire la notizia ci ha pensato prontamente un suo caro amico, nonché ex fidanzato: Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi ha infatti smentito la gravidanza dell’ex fidanzata sul suo portale, “Dillingernews”. Corona ha da prima ribadito ancora una volta che Belen sta vivendo un periodo particolare e difficile. Oltre al dolore per la separazione da Stefano De Martino, ha dovuto affrontare anche problemi di salute e delusioni lavorative. Dopo anni ha deciso di lasciare la conduzione di ‘Tu si que vales‘, per poi ritrovarsi anche senza ‘Le Iene’ (non per sua scelta) e, quindi, fuori dalla Mediaset.

Inoltre, non è stato facile accettare la rottura dal marito anche perché questo significa essere separata con entrambi i padri dei suoi due figli (dei quali, secondo Corona, non sarebbe ormai più innamorata). Una batosta non facile a digerire, per una che ha sempre considerato la famiglia un valore imprescindibile ed ha sempre sognato di riprendere l’esempio datole dai genitori. Insomma, un insieme di cose che ha portato Belen a ritirarsi dalla vita pubblica per circa un mese.

Al suo fianco, durante tutto questo duro periodo, c’è sempre stato lui, Elio. L’imprenditore starebbe riportando la Rodriguez ad una vita più semplice, lontana dagli sfarzi dello spettacolo. Difatti, appena possono, evadono per passare i fine settimana in montagna, circondati solo dalla natura e dalla famiglia. Nonostante questa idilliaca storia, però, Belen non ha assolutamente intenzione di avere ora un altro figlio. Al momento, ha bisogno di una sua stabilità personale e non starebbe proprio pensando alla possibilità di avere un altro bambino.

“Se conosciamo bene Belen e le cure le hanno fatto bene, in questo momento vuole raggiungere una stabilità tutta sua e non di certo con un altro figlio. Dalle foto sembra aver ritrovato un po’ di serenità ma è ancora presto per parlare di avere un figlio con un terzo padre”, ha infine concluso Corona, negando categoricamente le voci sulla gravidanza di Belen.