Belen Rodriguez di nuovo in tv: ecco dove andrà (rumor)

Con la presentazione dei palinsesti Mediaset del 4 luglio è stato messo nero su bianco che a Cologno Monzese intendono fare a meno di Belen Rodriguez. La modella argentina, rimasta orfana di programmi, ha salutato l’emittente senza grosse polemiche. Ora ci si chiede cosa possa esserci nel suo futuro, e forse una risposta a questa domanda già c’è.

Belen Rodriguez: ecco in quale emittente potrebbe approdare

Come riportato da Alberto Dandolo di Dagospia, per Belen potrebbero aprirsi le porte di Discovery, con una trasmissione che le sarebbe stata cucita addosso dal gruppo, il quale ha recentemente accolto anche Fabio Fazio. Se l’indiscrezione dovesse essere vera, Discovery potrebbe mettere le mani su un altro volto noto della televisione dopo il già citato conduttore di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

L’addio di Belen a Mediaset: quali programmi lascia

Belen Rodirguez, a Mediaset, era alla guida di Tu si que vales e Le Iene. Con il suo addio, il suo posto non verrà preso da nessuno per quanto riguarda il talent show prodotto da Fascino ed Endemol Shine. Discorso diverso per Le Iene, dove a sostituirla sarà Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente.

Sui social, Belen aveva provveduto a smentire di esser stata cacciata da Mediaset, affermando di aver scelto di andarsene. In quel periodo era trapelato che la modella argentina avesse lasciato spontaneamente Tu si que vales, ma non Le Iene. Sembrava anche che Belen potesse dedicarsi maggiormente alle altre attività da gestire al di là della televisione, come la linea di abbigliamento Hinnominate o la linea di costumi Me Fui.

Belen e le voci sul suo conto, non solo televisione

Oltre ad indiscrezioni sul suo futuro televisivo, Belen è stata al centro, negli ultimi giorni, di voci su quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una crisi con Stefano De Martino. La modella era stata paparazzata pochi giorni fa al compleanno di Ignazio Moser, mentre mostrava un certo affiatamento con l’imprenditore Elio Lorenzoni. In seguito, Belen avrebbe lasciato la casa nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano, così da stare con la presunta nuova fiamma e sfuggire ai paparazzi che avrebbero assediato la sua abitazione.