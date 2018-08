Belen pronta per Le Iene: è lei la candidata alla conduzione dopo Ilary Blasi

Belen Rodriguez candidata per condurre le Iene: potrebbe essere lei la sostituta di Ilary Blasi

Da quando Ilary Blasi non ha dato per certa la sua partecipazione alla prossima edizione de Le Iene, siti e giornali di gossip si sono lanciati nell’assidua ricerca del nome di colei che prenderà il suo posto in autunno. Si è parlato, per esempio, dell’ex Miss Italia e attrice Miriam Leone e di Alessia Marcuzzi che, così facendo, tornerebbero al programma che in passato le ha già viste alla conduzione. A mettere nuova carne al fuoco, però, oggi è stato il settimanale Chi. Secondo il giornale di Alfonso Signorini, un’altra showgirl molto conosciuta in Italia starebbe puntando al momento il posto di presentatrice. Si tratta nello specifico di Belen Rodriguez che, stando a quanto riportato, è tra le donne candidate a prendere il posto di Ilary Blasi nello show.

Belen Rodriguez prossima conduttrice de Le Iene? Il sogno della showgirl argentina potrebbe presto realizzarsi

Rifacendoci alle parole riportate da Chi, “Un’allettante proposta di lavoro” potrebbe presto bussare alla porta di Belen Rodriguez. Se la trattativa andasse a buon fine, infatti, la showgirl “Coronerebbe il suo sogno”, ovvero: quello di “Condurre le Iene”. Nell’articolo in cui viene presentata al lettore questa eventualità, inoltre, viene anche sottolineato che: “Belen oggi è seriamente una possibile candidata per il programma di punta di Italia 1”. La Rodriguez, in fondo, non ha mai nascosto di volere dei ruoli un po’ impegnativi in TV e la conduzione, come da lei stessa più volte dichiarato, è tra i suoi obiettivi di carriera. Il debutto di Belen nei panni di presentatrice avverrà proprio a Le Iene?

Le Iene: Chi sono le candidate al posto di Ilary Blasi?

Il posto di Ilary Blasi a Le Iene sembrerebbe essere tanto conteso al momento. Oltre Miriam Leone e Alessia Marcuzzi, infatti, si è fatto anche il nome di Melissa Satta (che ormai ha definitivamente lasciato Tiki Taka) e quello Diletta Leotta. Chi, alla fine, avrà la meglio? Staremo a vedere.