Belen Rodriguez con i capelli corti, fan in tilt: non è come sembra

Belen Rodriguez ha condiviso in queste ore una serie di foto che la ritraggono con i capelli cortissimi. I suoi fan sono abituati a vederla con la sua lunga chioma e ora questo look li spiazza. Tutti le fanno i complimenti e c’è chi le consiglia di mantenere questo taglio. Ma ecco che Belen ringrazia, ma fa una precisazione: non è come sembra. Infatti, la Rodriguez appare con i capelli corti, attraverso una parrucca.

Le foto che la ritraggono con questa chioma sono state da lei condivise sul suo profilo ufficiale di Instagram. Qui appare con i capelli cortissimi, ma è solo per un servizio fotografico. Gli scatti sono bellissimi, tanto che i complimenti non tardano ad arrivare. Il tutto è accompagnato dalla romantica poesia L’hai amata vero? di Charles Bukowski.

Sono tanti i commenti di apprezzamento per questo look, ma non è tra i progetti di Belen Rodriguez tagliare i capelli così corti. Infatti, lei stessa precisa che non farebbe mai questo taglio, facendo notare che altre donne lo sanno portare molto bene. Probabilmente la conduttrice argentina si sente più a suo agio con la sua lunga chioma.

Per un po’ ha potuto vedersi con i capelli corti, in una versione inedita di se stessa, per scattare questo servizio fotografico. Qualcuno le fa notare che ci vuole coraggio a passare da un taglio lungo a uno così corto e la stessa Rodriguez conferma, ribadendo che infatti non riuscirebbe a prendere una decisione del genere.

Intanto, proprio nei giorni scorsi, precisamente durante le festività di Pasqua, Belen è stata beccata insieme a un suo storico ex fidanzato. Si tratta di Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì. Una reunion alquanto strana, visto che solo qualche mese fa la conduttrice argentina si diceva pronta a portarlo in tribunale.

Ed ecco che ci sia stata una riappacificazione tra loro, probabilmente per il bene della loro figlia. Insieme Belen, Antonino e Luna hanno trascorso la Pasquetta insieme, dando quindi un segnale di pace. Non si pensa, però, che possa esserci dell’altro. Spinalbese è impegnato con Ainhoa Foti Rodriguez e Belen starebbe frequentando una persona misteriosa.